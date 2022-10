Eclissi solare 2022: oggi l’evento astronomico dell’anno

È attesa da studiosi e appassionati e finalmente ci siamo; oggi sarà visibile in tutta Italia (e quindi anche a Messina) l’eclissi solare 2022 che durerà circa due ore. L’eclissi solare del 25 ottobre 2022, come spiega la Nasa, fa parte del ciclo di Saros 124, che comprende 73 eclissi solari in totale. L’oscuramento più lungo di questo ciclo di eclissi si è verificato il 3 maggio 1734, della durata di 5 minuti e 46 secondi.

Dove guardare l’eclissi solare 2022

Per chi non riuscisse a trovare il luogo ideale per osservare l’eclissi solare 2022, sarà possibile ammirare l’evento astronomico in diretta sul sito di EduInaf – Istituto Nazionale di Astrofisica. «Da Trieste a Cagliari, da Bologna a Palermo passando per Roma, – scrive l’Istituto Nazionale di Astrofisica – osserveremo questo raro e affascinante evento dal vivo in compagnia di esperte ed esperti che ci sveleranno i misteri della stella a noi più vicina. In Italia, saranno maggiormente interessate dall’eclissi le regioni settentrionali e orientali del paese, dalle quali il disco solare risulterà oscurato di circa il 20%. Grazie a una collaborazione con partner internazionali, vi mostreremo questo fenomeno osservato dal vivo anche dalle località del pianeta più prossime al massimo dell’eclissi – dalla Scandinavia al Medio Oriente». L’appuntamento con l’eclissi solare 2022 è per oggi dalle 11:00.

