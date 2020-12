È ufficiale: i saldi invernali in Sicilia iniziano il 7 gennaio 2021

Il 7 gennaio 2021 iniziano i saldi invernali in Sicilia: a confermarlo è il decreto firmato nelle scorse ore dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, Mimmo Turano. Gli sconti, inizialmente previsti per il secondo giorno del mese inizieranno con un leggero ritardo, su richiesta delle associazioni di categoria.

I saldi invernali in Sicilia sarebbero dovuti iniziare il 2 gennaio, ma viste le attuali restrizioni e il fatto che, ad esclusione del 4 gennaio, l’Italia intera sarà zona rossa dal 31 dicembre e fino all’Epifania, le associazioni di categoria hanno chiesto uno slittamento di una settimana. Slittamento che hanno poi ottenuto e che è stato siglato nelle scorse ore da un decreto dell’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana.

«Abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni – spiega l’assessore Mimmo Turano – e far iniziare i saldi il 7 gennaio dal momento che il 2 gennaio la Sicilia, come l’intero Paese, sarà ancora zona rossa e dunque interessata da forti limitazioni agli spostamenti. Inoltre in questo modo rimetteremo tutte le attività commerciali nelle stesse condizioni, considerato che il decreto legge del 18 dicembre nei primi giorni di gennaio dispone chiusure per alcuni esercizi commerciali e concede aperture per altri».

Il Decreto dell’assessore alle Attività produttive fissa la conclusione dei saldi invernali per il 15 marzo.

