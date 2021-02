Donazioni di sangue a Messina: l’Avis aperta domenica 7 febbraio

Come ogni prima domenica del mese, l’Avis Comunale di Messina sarà aperta il prossimo 7 febbraio per accogliere donatrici e donatori. Sarà possibile donare, come nei giorni feriali, tra le 7.00 e le 11.00 di mattina. Tutte le informazioni e i contatti per prenotare.

Lo staff di Avis, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari anti-covid, riceverà gli associati che vorranno approfittare per donare il sangue tra le 7.00 e le 11.00 nella sede di via Ghibellina 150/i.

Come diventare donatore

Per diventare donatore basta compilare il modulo scaricabile a questo link. Per prenotare il proprio appuntamento e donare all’Avis Comunale di Messina invece bisogna andare a quest’altro link.

Anche il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Papardo di Messina ha di recente invitato la cittadinanza alla donazione di sangue e piastrine, in modo particolare per aiutare i pazienti affetti da Covid-19. Qui tutti i chiarimenti su come donare all’Ospedale Papardo.

