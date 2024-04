Donare gli organi: piantato al Policlinico di Messina un rododendro come simbolo della vita che rinasce

L’Associazione “Donare è vita. Gaetano Alessandro” ha piantato questa mattina un rododendro come simbolo della vita che rinasce in una delle aiuole interne dell’AOU “G. Martino”. Il rodendro è stato piantato per ricordare il nobile gesto della donazione degli organi di cui ricorre domenica 14 Aprile la Giornata Nazionale. Il progetto è stato avviato da Gaetano Alessandro ed è portato avanti oggi dalla sorella Anna, in suo ricordo.

Simbolo della vita che rinasce

Padre Bartolo, cappellano della Parrocchia Santa Maria di Gesù Provinciale, da sempre vicino all’Associazione “Donare è Vita” ha ricordato: «Il rododendro è una delle piante simbolo di eleganza, di bellezza, ma anche di temperanza e forza, tanto che è capace di crescere spontaneamente sulle alpi. Simbolo della vita che rinasce».

Anche Anna Alessandro, che oggi Presiede l’Associazione Donare è Vita ha affermato: «Una piantumazione simbolica ma che rappresenta la continuità di un progetto portato avanti fortemente da Gaetano. L’obiettivo futuro è quello di installare in questa aiuola una scultura permanente per ricordare tutti i donatori di organi».

Il Direttore Amministrativo dell’AOU G. Martino, la Dott. Elvira Amata in merito al rododendro piantato come simbolo della vita che rinasce ha sottolineato: «Ringrazio l’Associazione “Donare è Vita” per l’attenzione e la sensibilità che ha sempre mostrato nel promuovere un tema a noi molto caro come la cultura della donazione di organi. Colgo anche l’occasione per ringraziare la Prof.Ssa Anna Teresa Mazzeo e il coordinatore locale per la donazione di organi e tessuti Dott. Francesco Puliatti che, con tutto il personale, in occasione dei prelievi, sono impegnati sul campo per far sì che il dono si possa realizzare».

Il progetto è stato avviato da Gaetano Alessandro ed è portato avanti oggi dalla sorella Anna, in suo ricordo.

I partecipanti all’incontro

All’incontro hanno partecipato anche:

il Direttore dello Staff. Prof. Giacomo Nicocia,

la Prof. Ssa Anna Teresa Mazzeo, dell’UOC Servizio di Anestesia,

la Dott. ssa Olivia Penna,

la Dott. ssa Enza La Monaca, del team di coordinamento, dipendenti,

il presidente del Comitato Consultivo Aziendale (CCA) Carmen Agnello e i diversi rappresentanti delle associazione che fanno parte del CCA.

(4)