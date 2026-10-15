Disinfestazione contro la zanzara tigre a Messina: il calendario degli interventi di ottobre

Da venerdì 16 ottobre 2026 avrà inizio il quinto e ultimo ciclo di interventi di disinfestazione da parte di Messinaservizi Bene Comune su tutto il territorio di Messina. L’obiettivo è quello di contenere la presenza di insetti infestanti e zanzare, con particolare attenzione alla zanzara tigre.

La disinfestazione delle zanzare a Messina sarà effettuata, nei giorni stabiliti dall’azienda, dalle ore 23:00. Le attività interesseranno progressivamente le aree Sud, Centro e Nord della città, secondo una programmazione articolata per giornate. Questo quinto ciclo conclude la serie di interventi programmati, dando continuità alle attività già svolte nei mesi precedenti per il contenimento della proliferazione degli insetti infestanti e la tutela dell’igiene urbana.

La disinfestazione rappresenta una misura importante per la qualità della vita dei cittadini. La sua efficacia richiede anche la collaborazione della popolazione, chiamata a evitare ristagni d’acqua in balconi, cortili, terrazze, giardini e aree condominiali, dove le zanzare possono trovare condizioni favorevoli alla riproduzione.

Disinfestazione zanzare a Messina: le prime tre giornate

Di seguito, il calendario degli interventi della disinfestazione a Messina:

1° giorno – venerdì 16 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Briga Marina. Area Centro: Gravitelli, Case Popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa, Valle degli Angeli, piazzetta Palmara e via del Santo, quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

2° giorno – sabato 17 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci, Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna, Galati Marina. Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti.

3° giorno – lunedì 19 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina e Mili Moleti, Tremestieri. Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio, via Puntale Arena, Cristo Re, via dei Carrai e aree limitrofe, via Dino e Clarenza, via Saccano, piazza Basicò, via Grattoni, via Rocca Guelfonia e aree limitrofe, Scoppo.

Quarta, quinta e sesta giornata

Gli interventi proseguono poi:

4° giorno – martedì 20 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Santa Lucia. Area Nord: via Duca degli Abruzzi, quadrato via Brasile, via Principessa Mafalda e via Fulci, San Licandro, Annunziata, via Olimpia, via Umberto Fiore e Conca d’Oro.

5° giorno – mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina, Villaggio CEP. Area Nord: Torrente Trapani Alto, via Nuova Panoramica, viale Regina Elena, viale della Libertà, quadrato piazza Castronovo lato mare, quadrato piazza Castronovo lato monte, quadrato Manzoni, via Palermo e Badiazza.

6° giorno – giovedì 22 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Contesse, Minissale, quadrato Gazzi e viale Gazzi, Rione Taormina, quadrato ZIR. Area Nord: Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Nicola, San Michele.

Disinfestazione zanzare Messina: le zone del 23, 24 e 26 ottobre

Da venerdì 23 ottobre 2026 si procede inoltre:

7° giorno – venerdì 23 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Cumia Inferiore e Superiore, Bordonaro, Bordonaro Case Gialle, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore e Piano Stella, Case Gescal, San Giovannello, Baglio. Area Nord: Villaggio Giostra.

8° giorno – sabato 24 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Sud: Villaggio Aldisio, Mangialupi, Fondo Fucile. Area Nord: Ortoliuzzo, Rodia, Marmora, San Saba, Spartà, Acqualadroni.

9° giorno – lunedì 26 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Centro: Circonvallazione, quadrato Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele, Quartiere Lombardo, quadrato Quartieri Nuovi della Mosella, quadrilatero da Fontana di Nettuno a viale Giostra. Area Nord: Salice, Gesso, Castanea delle Furie, Torrente Papardo, Sperone, Curcuraci, Faro Superiore.

Le ultime giornate e le raccomandazioni

Per gli ultimi due interventi si procederà con la disinfestazione nelle seguenti zone:

10° giorno – martedì 27 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Centro: quadrato Duomo, Stazione, Università e Teatro; quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita; quadrato CGIL, Orto Botanico, Tommaso Cannizzaro alta. Area Nord: Ganzirri Paese, Ganzirri Giro Lago, Torre Faro.

11° giorno – mercoledì 28 ottobre 2026, dalle ore 23:00. Area Centro: via Industriale, San Raineri. Quadrato via Don Blasco, quadrato San Paolino, Cortina del Porto, Villa Thalatta, via Garibaldi. Area Nord: Paradiso, Contemplazione, Pace e Case Popolari, Sant’Agata, Granatari e Mortelle.

Si raccomanda alla cittadinanza, durante le operazioni, di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti. Inoltre si raccomanda di mettere al riparo animali domestici e da compagnia. Bisogna poi chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. In caso di maltempo, la programmazione può cambiare.

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