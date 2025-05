Disinfestazione a Messina: rinviato l’avvio della campagna stagionale

Messinaservizi Bene Comune informa che, a causa di un imprevisto tecnico, l’avvio della campagna di disinfestazione sul territorio comunale, inizialmente previsto per oggi, è stato posticipato.

Il nuovo calendario verrà reso disponibile nei prossimi giorni. Viene dunque annullata la disinfestazione prevista per questa sera nella zona sud e nel centro città. I messinesi dovranno ora attendere le nuove disposizioni per scoprire date e zone in cui verrà effettuato il servizio che ha come obiettivo quello di contenere la proliferazione di insetti infestanti, in particolare la zanzara tigre.

Messinaservizi Bene Comune ringrazia i cittadini per la comprensione e la collaborazione.

