Davide Bramante in mostra a Messina: venerdì 24 gennaio al Mobilificio Marchese

Davide Bramante in mostra a Messina. Appuntamento per venerdì 24 gennaio, dalle ore 18:30, presso lo showroom del Mobilificio Marchese di via Santa Cecilia 104/106 a Messina con il vernissage della mostra “Belli, bellissimi, imperfetti (proprio come me)” di Davide Bramante a cura di Mariateresa Zagone.

Chi è Davide Bramante

L’artista aretuseo, classe 1970, avido di conoscenza, curioso del mondo più che un bambino, girovago per

esigenza dell’anima, è noto soprattutto per le sue fotografie ad esposizione multipla di città ideali con le quali

vanta esposizioni sia nazionali che internazionali e che sono presenti in collezioni pubbliche e private di tre

continenti.

La sua curiosità non si limita al mondo esterno: ha sperimentato numerosi linguaggi artistici, dalla pittura alla grafica, dall’acquerello alla fotografia e al video. La sua prima esposizione a Messina si concentra su una nuova avventura artistica: la ceramica.

Da oltre un anno, in un impeto creativo che ricorda una sorta di “Theia mania”, Davide ha dato vita a decine di vasi e non-vasi, veri e propri intrecci di scultura e colore, plasmati con l’essenza stessa della sua terra. Queste opere affrontano la tradizione con una forza dirompente ma delicata, portandola nel presente con una freschezza vibrante.

Le superfici ceramiche di “Belli, bellissimi, imperfetti” raccontano un universo alternativo e possibile, un viaggio nel kaos primordiale e negli archetipi che lo abitano. È un’arte dal sapore ancestrale, carica di stupore e legata a un sentimento panico che riconnette alla natura come madre comune. Realizzati in forni sparsi tra Siracusa, Palazzolo e Caltagirone, questi vasi rappresentano un tributo alla Sicilia, al Mediterraneo e all’arte intesa come celebrazione del fare. Sono un invito a riscoprire la gioia pura e arcaica di osservare il mondo con occhi nuovi.

La mostra sarà visitabile fino a sabato 22 marzo nei giorni e negli orari di apertura dello showroom.

