Danza e Musica oltre le barriere: appuntamento al Palacultura di Messina il 9 gennaio

Il 9 gennaio 2026 il Palacultura Antonello da Messina ospiterà la XVII edizione di “Danza e musica oltre le barriere”. L’evento speciale è ad ingresso gratuito e si tratta di un’occasione unica per celebrare l’inclusione sociale, la solidarietà e il talento artistico. Verranno messe in scena una serie di performance di artisti diversamente abili, che con la loro passione e determinazione abbatteranno ogni barriera.

Musica oltre le barriere a Messina

La manifestazione, organizzata dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Associazione Bambini Speciali, presieduta da Marco Bonanno, e l’autore non vedente di testi musicali e letterari Andrea La Fauci, che ha ideato lo spettacolo.

“Danza e Musica oltre le barriere” a Messina si propone come una celebrazione della forza dell’arte, capace di superare ogni ostacolo fisico e culturale. Il format, ideato dallo stesso La Fauci, avrà la direzione artistica a cura dello stesso autore. Lo spettacolo sarà condotto dal giornalista Eduardo Abramo e vedrà la partecipazione di artisti che daranno vita a uno spettacolo emozionante e ricco di significato.

Tra i protagonisti della manifestazione:

I ballerini disabili dell ‘Associazione Sostegno , capitanati da Mimmo Italiano , che porteranno in scena coreografie ricche di emozione;

, capitanati da , che porteranno in scena coreografie ricche di emozione; Samuel Patti , batterista disabile, che offrirà una performance musicale speciale;

, batterista disabile, che offrirà una performance musicale speciale; Josè Ortega , chitarrista di grande talento;

, chitarrista di grande talento; Paola Fazio , cantante dalla voce coinvolgente;

, cantante dalla voce coinvolgente; Maria Concetta Bebba , cantante dalle note dolci e potenti;

, cantante dalle note dolci e potenti; Pippo Portera , cantante non vedente della Band Soul Man, che con la sua energia animerà il pubblico;

, cantante non vedente della Band Soul Man, che con la sua energia animerà il pubblico; Roberto Maimone , cantante disabile, che emozionerà con la sua voce unica;

, cantante disabile, che emozionerà con la sua voce unica; La Scuola di Danza Accademia Dance Center di Elisabetta Isaja, che arricchirà lo spettacolo con esibizioni di danza classica e moderna.

Un messaggio d inclusione e speranza

Inoltre, l’evento vedrà la partecipazione della signora Mariana Tataru, educatrice cinofila che promuove l’importanza degli interventi assistiti con gli animali (I.A.A., comunemente nota come “Pet Therapy”), che offrirà una dimostrazione dal vivo con la sua cagnolina addestrata Joy, per mostrare come questi interventi possano migliorare la qualità della vita di persone con disabilità o disturbi psicofisici.

“Danza e Musica oltre le barriere” non è solo uno spettacolo, ma un potente messaggio di inclusione e speranza. L’evento vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza di abbattere le barriere e di abbracciare la diversità, dimostrando che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie difficoltà, ha un talento unico che merita di essere riconosciuto e celebrato.

