“Dalla Sicilia al Südtirol”: la cena evento al Ristorante San Ferdinando che riapre dopo i danni del ciclone Harry

Molto più di una semplice cena degustazione. “Dalla Sicilia al Südtirol” che si è svolta il 20 marzo al San Ferdinando, sul lungomare di Nizza di Sicilia, ha rappresentato il ritorno ufficiale del ristorante dopo la chiusura forzata a causa dei danni subiti dal ciclone Harry.

Una serata in cui territori, tradizioni e culture gastronomiche si sono incontrati dando vita ad un percorso che ha conquistato i commensali. Protagonista indiscussa è stata la cucina di mare siciliana degli chef Antonino Cucinotta e Tino Modena che ha dialogato con l’eleganza dei grandi vini dell’Alto Adige, creando un vero e proprio percorso sensoriale “dalla Sicilia al Südtirol”.

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Il menù

Crostone di pane casereccio con lardo di calamaro aromatizzato al peperoncino, abbinato ad un Metodo Classico Doc Sicilia di Feudo Disisa;

Cestino di cialda di riso croccante con tartare di gambero, accompagnato dal Kerner Alto Adige Doc di Cantina Kurtatsch;

Bauletti ripieni all’astice con concassé di pomodorini e gambero gobbetto del nostro mare, in abbinamento all’Arenis Gewürztraminer Alto Adige Doc di Cantina Kurtatsch;

Gamberoni in pasta kataifi con maionese aromatizzata alla menta, serviti con il Pinot Grigio Alto Adige Doc;

Tonno e cipolla in agrodolce, accostato al Blauburgunder Pinot Nero Alto Adige Doc;

Tagliere di formaggi siciliani e dell’Alto Adige, accompagnato dal Tornamira Cru IGP Sicilia di Feudo Disisa;

Piparelli della tradizione siciliana, in abbinamento al Krysos Doc Sicilia di Feudo Disisa.

Con entusiasmo e un pizzico di emozione, i due chef, amici prima ancora che soci, hanno illustrato ai commensali tecniche, criteri di selezione delle materie prime e la filosofia del locale: portare in tavola tutto quello che il mare ha da offrire, interpretato in chiave tutta siciliana.

Ristorante San Ferdinando: cucina, amicizia e territorio

Il Ristorante San Ferdinando nasce il 28 luglio 2022. Il nome del ristorante affonda le radici nella storia locale. San Ferdinando era infatti l’antica denominazione di Nizza di Sicilia, oggi rimasta nel nome del bosco che custodisce la memoria del territorio. Un richiamo identitario che i proprietari hanno voluto recuperare per sottolineare il legame con la tradizione e con la comunità.

Alla guida del ristorante ci sono gli chef Antonino Cucinotta e Tino Modena, uniti dalla stessa visione gastronomica e dall’amore per il mare. Il progetto nasce da lontano: già nel 2009, in un periodo in cui l’offerta ristorativa a Nizza era ancora limitata, Antonino Cucinotta acquista l’area affacciata sul mare turchese di Nizza di Sicilia dove, nel tempo, prende forma il ristorante. Un percorso costruito passo dopo passo, fino all’apertura ufficiale del 2022, in società con la moglie Giulia, la sorella Veronica e l’amico Tino. Il Ristorante San Ferdinando è oggi un punto di riferimento sul lungomare di Nizza di Sicilia per chi cerca cucina di mare autentica, ospitalità familiare e prodotti del territorio, in un ambiente che unisce semplicità, passione e identità mediterranea.

Amanti della natura e della vita campestre, ma profondamente legati al mare e alla pesca, i proprietari del Ristorante San Ferdinando hanno costruito negli anni una rete di relazioni con pescatori locali. Nizza di Sicilia conta nove pescherecci e il ristorante può contare sull’arrivo quotidiano di pescato freschissimo: gambero gobbetto, tonno, aragoste, dentici e molte altre specie del Mediterraneo. Il risultato è una cucina che parte dalla materia prima locale, lavorata con rispetto e valorizzata con tecnica e sensibilità contemporanea.

Il locale propone anche una pizza contemporanea cotta nel forno a legna, affiancando alla cucina di mare una proposta dedicata agli amanti della pizza.

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