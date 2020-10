Dalla Regione 30 milioni di euro per gli agricoltori più svantaggiati della Sicilia

In arrivo risorse economiche – per un totale di 30 milioni di euro – per sostenere gli agricoltori delle aree interne, delle zone montane e svantaggiate della Sicilia, maggiormente colpite dalle conseguenze del Covid-19.

I 30 milioni di euro sono previsti da una rimodulazione finanziaria del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020, su proposta dell’assessorato regionale dell’Agricoltura. Le risorse verranno distribuite ad oltre 10mila aziende della Sicilia.

«La rimodulazione, ha consentito – si legge nella nota ufficiale – di spostare risorse da misure che, allo stato attuale, non sarebbero state spese entro l’anno a favore degli agricoltori siciliani che producono qualità ed eccellenze, colpiti da una notevole crisi del fatturato».

In arrivo 30 milioni a sostegno degli agricoltori siciliani

Il sostegno per gli agricoltori della Sicilia sarà mediamente il 50% in più di quanto ricevuto nel 2019. I 30 milioni verranno distribuiti – ovviamente – su tutto il territorio regionale a 13.151 aziende. «Una boccata d’ossigeno – dice il Governatore Musumeci – per oltre tredicimila aziende che ricadono nelle zone interne dell’Isola, come l’Etna, le Madonie, i Nebrodi e gli Iblei, che producono qualità ed eccellenze».

Soddisfatto anche l’assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera. «La Regione – dice Bandiera – ha saputo ascoltare le esigenze delle categorie, destinando risorse laddove la crisi ha generato maggiori difficoltà. La crisi della ristorazione e del turismo, indotta dalle chiusure legate al Covid, è il fatto più pregiudizievole per l’economia agroalimentare della Sicilia, poiché rappresenta la parte più considerevole di fatturato delle produzioni agricole tipiche, delle cantine siciliane e di tutti i produttori del cibo di qualità, recuperato anche grazie all’attenzione della ristorazione».

Le altre risorse per gli agricoltori in Sicilia

Intanto è stato pubblicato l’elenco provvisorio della Banca della terra. Bando pubblico per l’affidamento in regime di concessione di terreni agricoli appartenenti al patrimonio agricolo forestale della Sicilia.

