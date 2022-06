Dalla Processione alla Notte degli artisti: il programma per la festa di Sant’Antonio a Messina

Un concerto a cura del Conservatorio “Corelli”, una notte dedicata agli artisti di strada e alla musica dal vivo, nove Sante Messe e la Processione del Carro Trionfale: così Messina celebra la festa dedicata a Sant’Antonio di Padova tra domenica 12 e giovedì 16 giugno 2022. Vediamo. il programma completo della Basilica Santuario del Sacro Cuore di Gesù e di S. Antonio.

Dopo lo stop determinato dalla pandemia covid-19 si torna a festeggiare in grande Sant’Antonio nei luoghi di culto e per le strade di Messina. Per l’occasione, la Basilica ha organizzato un programma piuttosto fitto, che prenderà il via domenica 12 giugno e si concluderà giovedì 16 con il ritorno della Processione del Carro Trionfale e una Notte dedicata agli artisti di strada e musica dal vivo.

«La Festa di S. Antonio a Messina – scrivono dalla Basilica nella nota di presentazione degli eventi – è davvero una bella e significativa testimonianza di fede e devozione, che meraviglia la nostra stessa città e sprona tutti noi a rendere lode al Signore per la profonda esperienza di fede che tanti devoti fanno, mossi dallo spirito di conversione, e beneficiano dei frutti spirituali che il santuario offre, accrescendo cosi la pietà popolare verso il Santuario stesso. L’intensa e speciale devozione dei messinesi, dei calabresi e dei pellegrini dell’Italia Meridionale ci riporta sempre alla città di Padova, luogo dove si venerano le spoglie mortali del Santo, di cui abbiamo un piccolo segno con la presenza perpetua delle sue reliquie in basilica. Chi visiterà la Basilica il 13 giugno, potrà lucrare l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni della Chiesa».

Il programma per la Festa di Sant’Antonio a Messina

Pubblichiamo, di seguito, il programma per la Festa di Sant’Antonio a Messina:

Domenica 12 giugno – per la Vigilia della Festa di S. Antonio, alle ore 19,30, primo appuntamento con la Rassegna Musicale “In Festa con S. Antonio”. Concerto Omaggio a S. Antonio con le soprano Giulia Greco e Sarah Ricca e al pianoforte Stefania La Manna, a cura del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina;

Lunedì 13 giugno – in programma alla Basilica di Sant'Antonio di Padova 9 Sante Messe durante tutto l'arco della giornata, a partire dalle ore 7,00 sino alle ore 19. Nel cortile antoniano sarà posizionato un mega schermo per favorire in sicurezza la partecipazione dei pellegrini. Nell'occasione sarà inoltre esposto il Carro Trionfale. Come da tradizione verrà distribuito il pane di S. Antonio ad ogni santa messa, e sarà possibile l'offerta dei gigli da parte dei devoti all'altare del Santo. La Basilica di S. Antonio rimarrà aperta tutta la giornata del 13 giugno dalle ore 6,30 sino alle ore 22. La giornata si concluderà alle 20.30 con la banda musicale.

Martedì 14 e mercoledì 15 giugno – alle ore 19,30 prosegue la rassegna musicale "In Festa con S. Antonio". Concerto per fisarmonica, clarinetto, pianoforte e due Soprano Ucraine, ospiti del Conservatorio Corelli. Ed infine otto giovani che suoneranno con il sax: soprano, contralto, tenore e baritono.

Giovedì 16 giugno – dalle ore 19,30 si svolgerà la Processione con il Carro Trionfale dedicato a S. Antonio. Terminata la Processione, prenderà il via la Notte dedicata agli artisti di strada e alla musica dal vivo, che animerà le vie adiacenti il Santuario sino alle ore 24.

A questo link le modifiche alla viabilità disposte dal Comune di Messina.

