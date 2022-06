Celebrazioni per Sant’Antonio di Padova a Messina: come cambia la viabilità dall’11 al 13 giugno

Al via oggi, sabato 11 giugno, le celebrazioni dedicate a Sant’Antonio alla basilica Antoniana. Per l’occasione, il Comune di Messina ha disposto alcune modifiche alla viabilità, che riguarderanno il quadrilatero di via S. Cecilia e via Ghibellina. Sul posto, inoltre, saranno posizionate le bancarelle degli operatori commerciali. Vediamo cosa prevede il provvedimento del Dipartimento competente di Palazzo Zanca.

Lunedì 13 giugno è la festa dedicata a Sant’Antonio di Padova. Anche Messina celebra questa ricorrenza con diverse attività che vedranno al centro la Basilica di Sant’Antonio di via Santa Cecilia. Per l’occasione, il Comune ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità da oggi, 11 giugno, fino al 13:

divieto di sosta e di transito in via S. Cecilia, nel tratto compreso tra le vie C. Battisti e dei Mille,

l’attraversamento veicolare sarà consentito in corrispondenza delle intersezioni con le vie Ghibellina, Centonze, Risorgimento e dei Mille.

Lunedì 13 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 sono disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di sosta e di transito in via Ghibellina, tra le vie A. Saffi e N. Bixio, al fine di agevolare la folla di devoti e pellegrini che si recheranno nella Basilica Santuario per omaggiare S. Antonio.

Le bancarelle degli operatori commerciali dovranno occupare una superficie delle dimensioni massime di 6×2 metri, in adiacenza ai marciapiedi del tratto di via S. Cecilia, ed essere collocate in modo tale da lasciare libero uno spazio per il transito pedonale e non potranno essere poste in corrispondenza degli esistenti alberi. Eventuali tende montate sulle bancarelle non dovranno occupare uno spazio eccedente a quello concesso a terra. I marciapiedi invece dovranno risultare completamente sgombri da qualsiasi tipo di occupazione.

