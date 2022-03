Dalla “Città del ragazzo” al Pilone, il Commissario approva i progetti a valere sui fondi PNRR

L’importo totale è di 132.152.814,00 euro, a valere sui fondi del PNRR, per tutta una serie di progetti riguardanti beni della Città Metropolitana di Messina, dalla Città del Ragazzo, al Pilone, passando per l’ex Sea Flight e tutta una serie di interventi in provincia. Il Commissario Leonardo Santoro ha approvato le proposte progettuali definite nei Piani Urbani Integrati. Vediamo quali sono gli interventi previsti.

I Piani, spiegano dalla Città Metropolitana di Messina, interesseranno edifici pubblici ed aree pubbliche mediante interventi di rigenerazione urbana di ampie zone da assegnare a progetti di inclusione sociale e fruizione di risorse naturali, ambientali e paesaggistiche.

I progetti per Messina e provincia a valere sul PNRR

Primo piano per un importo complessivo di 55.657.452,00 di euro – riguarda la “ Città del Ragazzo” , compendio oggi di proprietà della Città Metropolitana di Messina. L’obiettivo è la rigenerazione degli immobili e la valorizzazione degli spazi verdi e degli impianti sportivi esistenti, per scopi di inclusione sociale e fruizione del parco circostante, con la valorizzazione paesaggistica del “Castellaccio”, posto alla sommità del compendio;

Secondo piano per un importo complessivo di 76.492.548,00 di euro – riguarda una serie di progetti su immobili della Città Metropolitana localizzati nel Comune di Messina, in quello di Taormina ed in quello di Sant'Agata di Militello. Verranno valorizzati e rigenerati l'ex Colonia IRIA di Sant'Agata di Militello, il Complesso "Le Rocce" di Taormina, l'Ex Fonderia limitrofa al Liceo Scientifico Archimede di Messina, gli ex Asili IAI di Messina.

Interventi sulle aree di risanamento – si tratta di progetti che riguardano aree liberate o in fase di sgombero da parte del Commissario di Governo per il risanamento della baraccopoli di Messina (Largo Diogene, Fondo Pasquale, Via delle Mura, Camaro e gli ex Magazzini Gazzi), il prefetto Cosima Di Stani;

Interventi di riqualificazione della zona nord di Messina – in particolare si fa riferimento alla valorizzazione del Torre Morandi, del Pilone e dell'area ex Sea Flight, situati nei pressi della Riserva di Capo Peloro.

