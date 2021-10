Dall’8 ottobre parte il tour di Cateno De Luca: le tappe di questo weekend

Venerdì 8 ottobre parte il tour del sindaco di Messina Cateno De Luca. Accompagnato dagli assessori e dai rappresentanti delle partecipate municipali, De Luca visiterà villaggi e quartieri di Messina «per verificare – come scrive in un post su facebook – le cose fatte e le cose non fatte». Il tour di Cateno De Luca si concluderà il 31 ottobre con un incontro nel centro storico di Messina, con tre appuntamenti: via Garibaldi, viale San Martino e Piazza Cairoli.

Questo weekend, dall’8 al 10 ottobre, De Luca visiterà i quartieri e i villaggi della zona sud di Messina, da Altolia a Giampilieri, passando da Galati e arrivando a Mangialupi. «Non bisogna mai illudersi – ha detto De Luca, sempre sui social – che la prima donna duri per sempre. Sono orgoglioso della squadra che ho formato. Iniziamo domani il tour dei villaggi e dei quartieri perché sono abituato a dare conto dei miei successi e dei fallimenti. Ho un programma con il quale sono stato eletto sindaco di Messina. Prenderemo quel programma e lo metteremo a confronto con ciò che siamo riusciti a fare in tre anni, in questa intensa e sana amministrazione».

Il tour elettorale di Cateno De Luca

Pensavamo tutti che fosse il tanto atteso (si fa per dire) tour musicale di Cateno De Luca con le sue canzoni intime, come erano state definite da Red Ronnie, ma si tratta del tour di verifica delle cose fatte e non fatte durante i tre anni di amministrazione condito da un po’ di campagna elettorale, che partirà domani alle 15:00 ad Altolia.

Tutte le tappe del tour di Cateno De Luca:

Venerdì 8 ottobre