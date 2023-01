Dai primi del ‘900 ai giorni nostri: viaggio nella storia dell’Istituto Mortelle di Messina

Nato a inizio ‘900 per finalità assistenziali, ospitò oltre 750 minori bisognosi di cure e assistenza, e oggi è sede dell’Irib Cnr, dove si svolgono attività di ricerca e supporto per i bambini con autismo e le loro famiglie, utilizzando le ultime tecnologie: stiamo parlando dell‘Istituto Mortelle, la cui storia sarà oggetto di un convegno che si svolgerà lunedì 30 gennaio al Comune di Messina.

L’appuntamento è fissato alle ore 10.00 di lunedì 30 gennaio al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Il convegno, organizzato dallo scrittore Andrea La Fauci, dal Club per l’UNESCO di Messina con la collaborazione dell’associazione Innovazione e comunicazione e dell’Irib Cnr di Messina, avrà come tema “Istituto Mortelle di Messina, tra passato e presente”. Nel corso della mattinata sarà, appunto, raccontata la storia dell’Istituto attraverso foto, video e testimonianze dell’epoca, ma anche con spunti tratti dall’opera “Una terra di laghi e di mare, una riviera, le sue colline… e la storia continua” dello scrittore non vedente Andrea La Fauci.

Istituto Mortelle: un po’ di storia

Come detto in apertura, l’Istituto Mortelle è stato fondato agli inizi del ‘900 con l’obiettivo di creare nella città di Messina un luogo destinato a dare assistenza a minori e famiglie. Nel corso dei suoi anni di attività ospitò al suo interno oltre 750 minori bisognosi di assistenza. Importante al suo interno, la presenza della Croce Rossa Americana, attiva in tutta Italia in tempo di guerra. Saranno proprio loro, gli operatori della Croce Rossa, a montare i primi fabbricati che accoglievano sulla spiaggia di Messina i militari convalescenti bisognosi di ricovero.

Negli ultimi dieci anni il Comune di Messina ha ristrutturato i locali grazie a fondi provenienti da progettualità regionali ed europee. Già da qualche anno, uno dei Padiglioni dell’Istituto Marino di Mortelle è stato affidato all’Irib del CNR, gruppo che si occupa pure di ricerca nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo dei bambini anche attraverso metodologie e tecnologie bioingegneristiche e robotiche.

Il convegno “Istituto Mortelle di Messina, tra passato e presente”

Al convegno “Istituto Mortelle di Messina, tra passato e presente” di lunedì 30 gennaio interverranno il sindaco di Messina, Federico Basile, il prof. Enzo Caruso, assessore alla cultura del Comune di Messina, l’assessore alle politiche sociali, Alessandra Calafiore, l’ingegnere Giovanni Pioggia responsabile dell’Irib Cnr di Messina, collocato oggi all’interno dell’Istituto Marino, la dott.ssa Mitzy De Aguilera, direttrice regionale della American Red Cross, (collegata in video, traduzione dell’intervento di Julia Anne Creswick), lo scrittore non vedente Andrea La Fauci, la prof. Santa Schepis presidente del Club per l’UNESCO di Messina, dott.Antonino Andrea Arnao, tecnolo dell’Irib Cnr di Messina, Giulia Guttarolo, nipote di Giovanni Guttarolo, Giuseppe Bosurgi ed eredi famiglia Borsurgi Caneva, Fondatori Ospizio Marino, la prof.ssa Paola Radice Colace, ordinaria di Filologia Classica all’università di Messina. Moderatore dell’incontro il giornalista Domenico Interdonato presidente regionale Ucsi.

(24)