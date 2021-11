Da viale Europa a Giostra, online le gare per 7 nuovi parcheggi di interscambio a Messina

Sono ormai prossime alla scadenza le gare d’appalto per la realizzazione di 7 dei parcheggi di interscambio previsti per Messina. Si tratta principalmente di aree di sosta a raso che sorgeranno in diversi punti della città dello Stretto per consentire ai cittadini di lasciare l’auto e prendere il bus o il tram. Vediamo di quali si tratta e quali sono gli importi a base di gara.

Nuovi parcheggi di interscambio a Messina: i dettagli delle gare

Vediamo, di seguito, i dettagli delle gare d’appalto pubblicate dal Comune di Messina (come Ente appaltante) per la realizzazione di 7 nuovi parcheggi di interscambio, dai tempi agli importi.

Parcheggio di interscambio a raso Europa Ovest

Importo – 999.803,40 euro ;

; Data pubblicazione – 20 ottobre 2021;

Data scadenza – 9 novembre 2021 entro le 11.00;

Stato – In corso.

Parcheggio di interscambio a raso Europa Centro

Importo – 805.729,96 euro ;

; Data pubblicazione – 21 ottobre 2021;

Data scadenza – 9 novembre 2021 entro le 11:00;

Stato – In corso.

Parcheggio di interscambio a raso Gazzi Socrate

Importo – 446.456,59 euro ;

; Data pubblicazione – 20 ottobre 2021;

Data scadenza – 10 novembre 2021, entro le 11:00;

Stato – In corso.

Parcheggio di interscambio a raso Palmara

Importo – 818.597,31 euro ;

; Data pubblicazione – 20 ottobre 2021;

Data scadenza – 10 novembre 2021, entro le 11:00;

Stato – In corso.

Parcheggio di interscambio a raso Giostra S. Orsola

Importo – 999.700,00 euro ;

; Data pubblicazione – 20 ottobre 2021;

Data scadenza – 11 novembre 2021, entro le 11:00;

Stato – In corso.

Parcheggio di interscambio a raso via Catania

Importo – 874.264,58 euro ;

; Data pubblicazione – 20 ottobre 2021;

Data scadenza – 11 novembre 2021, entro le 11:00;

Stato – In corso.

Parcheggio di interscambio a raso Europa Est

Importo – 944.624,88 euro ;

; Data pubblicazione – 29 ottobre 2021;

Data scadenza – 16 novembre 2021, entro le 11:00;

Stato – In corso.

