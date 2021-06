Da Taormina a Messina, i turisti scelgono il tour della Pro Loco Capo Peloro

Parliamo sempre di come Messina stenti nell’imporsi come meta turistica e svolga spesso il ruolo di una città di passaggio, una porta per andare a Taormina o in altre località più rinomate. Ecco, non è sempre così: oggi un gruppo di turisti di stanza in un importante hotel di lusso di Taormina è partito dalla Perla dello Ionio alla volta della città dello Stretto per scoprire le meraviglie del Lago di Ganzirri attraverso uno dei tour della Pro Loco Capo Peloro. Un percorso nella natura, tra i mille colori e le bellezze del piccolo borgo marinaro.

Com’è successo? La Pro Loco Capo Peloro da ormai quattro anni organizza dei tour che vengono promossi come attività istituzionale tramite giornate dedicate e attraverso il sito internet e la pagina Facebook dell’associazione. Oggi questi tour hanno raggiunto una visibilità più ampia e sono entrati nei radar delle agenzie turistiche e dei tour operator, che hanno deciso di offrire ai loro clienti proprio un tour nel Lago di Ganzirri.

A commentare con soddisfazione sui social, la Pro Loco Capo Peloro: «Per la prima volta un albergo di lusso di Taormina propone ai propri ospiti i tour della Pro Loco Capo Peloro all’interno del lago di Ganzirri e alla scoperta del patrimonio faunistico e culturale di Capo Peloro. Finalmente il nostro territorio risulta essere appetibile anche alle grandi realtà! Un grandissimo risultato raggiunto con caparbietà e professionalità da tutti noi che in questi anni non abbiamo mollato mai!».

La Pro Loco Capo Peloro opera, tramite un protocollo d’intesa, in collaborazione con la cooperativa Lago Grande che è titolare della concessione demaniale. La cooperativa dà loro in comodato d’uso le barchette che vengono poi utilizzate per i tour.

(Foto © Belmond)

