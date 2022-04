Da Giampilieri a Santo Stefano: aggiudicati i lavori per piazze e strade in 4 villaggi di Messina

Nuova vita per piazze, campi sportivi, giardini pubblici e strade: aggiudicati i lavori di rivitalizzazione e riqualificazione che interesseranno i villaggi di Giampilieri, Molino, Santo Stefano e Pezzo, per un importo totale di circa 291mila euro. Se ne occuperà la ditta Vullo Calogero di Favara. Le risorse provengono quanto stanziato dalla Regione Siciliana nel 2018, e riconfermato nel 2020, per i territori colpiti dalle alluvioni.

Si è chiusa, lo sorso 24 marzo 2022 la gara d’appalto riguardante gli “Interventi per la riqualificazione e la rivitalizzazione urbana nei territori dei Villaggi di Giampilieri, Molino, Pezzolo e Santo Stefano”. L’importo a base di gara era di 414mila euro, si è proceduto con procedura negoziata, previa indagine di mercato. Sono state invitate a partecipare 20 ditte, 14 delle quali hanno presentato un’offerta. Ad aggiudicarsi i lavori, per un importo di 291.747,36 euro, la Vullo Calogero di Favara.

Ma quali sono gli interventi previsti?

a) Riqualificazione del Giardino “Adele Garrani ”, ripristino pavimentazione di via lena e riqualificazione di un lavatoio pubblico nel villaggio Giampilieri;

b) Sistemazione dell'area adibita a campo di calcetto e ripristino della pavimentazione di alcune strade nel villaggio Pezzolo;

c) Riqualificazione di due lavatoi pubblici , ripristino di una piazzetta e di alcune strade e sistemazione di un cunettone di acque piovane nel villaggio Santo Stefano;

d) Ripristino di alcun strade nel villaggio Molino.

