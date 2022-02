Arriva “Cybersecurity Specialist”, il corso di sicurezza informatica per i giovani di Messina

Un’iniziativa pensata per avviare i giovani messinesi nel mondo del lavoro. Così, “Cybersecurity Specialist”, il corso di formazione gratuito di Confesercenti Messina, Cescot Messina e Fondazione “Puglia Filippo”, offrirà una preziosa opportunità formativa agli studenti e alle studentesse di questa città.

Il corso, erogato in videoconferenza, si articolerà in 100 ore complessive di didattica frontale a cura di alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina.

«È un corso per formare i giovani con grande professionalità, avendo capito che c’è questa forte richiesta sul mercato. Abbiamo optato per inserirci in questo spazio un po’ vacante che si era creato» ha detto Alberto Palella, presidente di Confesercenti Messina.

I 15 giovani che possono accedere al corso devono avere un’età massima di 29 anni e possono essere studenti o ex studenti diplomati o laureati. Per gli studenti universitari, la partecipazione varrà 9 CFU.

«Abbiamo finanziato questo corso e abbiamo ritenuto – dichiara Nino Parisi, presidente della fondazione “Puglia Filippo” – che queste prospettive sono interessanti e danno maggiore determinazione e valenza ai sacrifici dei ragazzi per imporsi in questo mondo sempre più complicato. Ecco perché abbiamo immediatamente accettato la richiesta di Confesercenti, sostenendo questo corso».

Cosa impareranno da “Cybersecurity Specialist” i giovani di Messina e provincia che saranno selezionati? Lo spiega il professore Antonio Puliafito dell’Università di Messina, docente del corso.

«L’obiettivo – ha detto – è quello di fornire le conoscenze di base che permettono di affrontare in maniera consapevole quelle che sono le realizzazioni dei nuovi servizi, come l’utilizzo di internet, e capire quali sono i rischi e le contromisure da attuare per proteggere sé stessi e il sistema informativo utilizzato al servizio dell’azienda. È strategico rafforzare i sistemi informativi aziendali nel rispetto delle normative e delle regole consolidate in materia di sicurezza informatica».

Gli argomenti sono articolati nel programma secondo questa scaletta:

Introduzione alla cyber security;

I principi etici della cyber security;

La crittografia e i protocolli crittografici;

La sicurezza del software;

La sicurezza del web;

La sicurezza nelle reti;

Le tecniche di attacco e difesa.

Come iscriversi

Per iscriversi al corso è necessario inviare via e-mail all’indirizzo formazione@cescotmessina.it (indicando come oggetto “Domanda di candidatura al corso Cybersecurity Specialist) tutta la documentazione richiesta e corredata dalla domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.cescotmessina.it. Il termine per la presentazione delle domande è il 26 marzo 2022 alle ore 12:00.

