“Cultori del Gusto”: parte da Messina il progetto Associbo che unisce produttori e ristoratori

Cultori del Gusto. È questo il nome del circuito promosso da Associbo, presentato ieri in una cena evento tenutasi nell’incantevole cornice del ristorante La Corte dei Mari, nella zona nord di Messina. A guidare i presenti in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del territorio è stato Saro Gugliotta, Presidente di AssoCibo.

«Cultori del Gusto rappresenta un circuito che unisce produttori e ristoranti che scelgono di inserire nei loro menù i prodotti di queste aziende agroalimentari locali, creando proposte enogastronomiche capaci di raccontare il territorio» ha spiegato Gugliotta. Una serata all’insegna della territorialità, della qualità e della sostenibilità, che sono i tre valori su cui si fonda il lavoro di Associbo.

Il primo ristorante ad entrare nel circuito dei Cultori del Gusto è proprio La Corte dei Mari. Il locale di via Consolare Pompea 14/A, infatti, utilizzerà stabilmente nei propri menù alcuni dei prodotti delle aziende aderenti ad Associbo. «Ringrazio Saro Gugliotta per averci coinvolto in questo progetto così importante di sicilianità, che sento totalmente mio. Grazie anche allo chef de La Corte dei Mari, Paolo Romeo, per aver colto immediatamente questa possibilità».

Ma le sorprese ieri sera non sono finite. Saro Gugliotta ha annunciato anche che proprio chef Paolo Romeo è il primo testimonial ufficiale di Cultori del Gusto. Con le eccellenze prodotte dalle aziende Associbo, chef Romeo ha ideato e presentato un menù che ha conquistato tutti i presenti per i colori, i profumi e i sapori autentici della Sicilia.

Entree

Scaglie di maiorchino stagionato

Degustazione di pizze con salame, capocollo e mortadella di suino nero dei Nebrodi.

Antipasti

Tartare di manzo con capperi di Salina e dalla senape delle Madonie

Uovo croccante con una crema di maiorchino, cicoria e tartufo dei Nebrodi

Primi

Risotto a sorpresa con profumi d’autunno

Caserecce di grani antichi delle Madonie con burro d’acciuga, limone e mollica atturrata

Secondo

Filetto di manzo al miele d’arancia di ape nera sicula con croccante di maiorchino

Dessert

Degustazione di biscotti e paste di mandorla Eoliane.

Ad accompagnare le varie portate del menù, l’unico spumante al mondo di malvasia, una malvasia secca vinificata e un passito di malvasia.

Inizia così un altro importante capitolo nella storia dell’agroalimentare made in Sicily di cui Messina si conferma essere protagonista.

(9)