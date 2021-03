Covid, via ai vaccini all’hub dell’ex Fiera di Messina – VIDEO

Sono ufficialmente iniziati i vaccini anti-covid all’interno dell’hub allestito all’ex Fiera di Messina. A pieno regime, il centro potrebbe consentire di eseguire fino a 3mila inoculazioni al giorno. Vediamo le prime immagini (foto e video) dal centro vaccinale.

L’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’assessore Ruggero Razza si svolgerà oggi, mercoledì 10 marzo, a partire dalla 12.30, ma intanto i due padiglioni sono stati aperti e hanno iniziato ad accogliere gli aventi diritto al vaccino anti-covid. A pieno regime, il centro, spiegava ieri a Normanno il direttore generale facente funzioni dell’ASP, Bernardo Alagna, potrebbe arrivare ad eseguire fino a 3mila inoculazioni al giorno.

L’hub dell’ex Fiera di Messina, ricordiamo, è stato allestito dal dipartimento regionale della Protezione civile in circa due settimane ed è costituito da due padiglioni, il 7a e il 7b, comprensivi in totale di 52 box. Entrambi avranno al loro interno un infopoint, un’area dedicata all’accettazione, degli spogliatoi, un’area per l’anamnesi delle persone che si sottoporranno al vaccino anti-covid, diverse sale d’attesa dove attendere 15 minuti a seguito dell’inoculazione del farmaco per verificare che non si presentino effetti collaterali o allergie.

