Covid. Vaccino Pfizer e Moderna senza prenotazione: nuovi “Open days” a Messina

Tornano gli “Open days” in Sicilia: da giovedì 1 e fino a domenica 4 luglio, gli over 60 e i soggetti fragili potranno sottoporsi al vaccino anti-covid Pfizer e Moderna senza prenotazione, semplicemente recandosi negli hub dell’Isola, come quello dell’ex Fiera di Messina o del Palarescifina. A comunicarlo è l’assessorato alla Salute della Regione Siciliana.

L’iniziativa nasce per dare un’ulteriore accelerata alla campagna e sensibilizzare la popolazione, anche alla luce della diffusione delle varianti. Per quattro giorni, quindi – da giovedì 1 a domenica 4 luglio – chi ancora non ha ricevuto il vaccino contro il coronavirus e ha dai 60 anni in su o rientra tra i soggetti cosiddetti “fragili”, potrà farlo senza prenotazione negli hub vaccinali di tutta la Sicilia.

Per quel che riguarda la città (e la provincia) dello Stretto, specificano dall’Ufficio Straordinario per l’emergenza Covid-19, gli “Open days” con i vaccini Pfizer e Moderna saranno attivi in tutti gli hub dell’Area Metropolitana di Messina.

Vaccini anti-covid in Sicilia: gli ultimi aggiornamenti

Attualmente in Sicilia sono state somministrate 3.762.369 dosi di vaccino anti-covid sulle 4.260.203 consegnate (vale a dire l’88.3%). Secondo i dati della Fondazione Gimbe – aggiornati alle ore 6.10 di ieri, 28 giugno 2021 –, la percentuale di popolazione vaccinata in Sicilia con ciclo completo è del 28,7%, cui si aggiunge un 21,7% che ha ricevuto solo la prima dose.

