Covid, torna l’autocertificazione in Sicilia: il modulo da scaricare in PDF

Da oggi, venerdì 6 novembre 2020, entra vigore il coprifuoco disposto per contrastare il covid dal Dpcm Conte per tutta Italia e torna l’autocertificazione anche in Sicilia. Visto che la Regione è stata dichiarata “zona arancione”, sarà necessario avere con sé il documento da mostrare alle forze dell’ordine in determinate occasioni. Vediamo quali e come scaricare il modulo in PDF.

Ne abbiamo i computer pieni, e probabilmente anche le borse, i cassetti e le macchine. Di autocertificazioni da marzo scorso ne sono state fatte diverse, tanto che abbiamo smesso di contarle. Adesso ne arriva una nuova che dovrà essere usata in tutta Italia per uscire durante il coprifuoco – tra le 22.00 e le 5.00 – (ma solo per comprovate ragioni di lavoro, necessità, salute o urgenza). In Sicilia, e in generale nelle zone arancioni, dovrà essere usata anche in altre occasioni: vale a dire, per spostarsi tra Comuni o per uscire o entrare dalla Regione stessa.

Con le nuove regole di contrasto al Covid, torna l’autocertificazione anche in Sicilia. Il modulo è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (oppure a questo link).

Eccolo in anteprima:





