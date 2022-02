Covid, stop all’obbligo delle mascherine all’aperto (anche in zona arancione)

È ufficiale: da oggi, venerdì 11 febbraio, entra in vigore l’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza che sancisce lo stop all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto (anche in zona gialla, arancione o rossa). Occorrerà comunque averne sempre una con sé da poter utilizzare in caso di assembramenti, in luoghi particolarmente affollati. E rimane obbligatorio indossarla al chiuso e sui mezzi pubblici.

Sono giorni di cambiamenti per quel che riguarda le misure di contenimento del covid-19. Oltre alla “caduta” dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, oggi riaprono le discoteche (ma occorre avere il super green pass). L’obbligo di indossare la mascherina resta quindi in vigore per i luoghi al chiuso.

Nei seguenti posti occorrerà indossare, nello specifico, la FFP2:

spettacoli aperti al pubblico,

sale da concerto,

cinema,

eventi e competizioni sportive,

mezzi di trasporto a lunga percorrenza,

mezzi di trasporto pubblico locale

per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al Covid-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

