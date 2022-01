Covid. La Sicilia cambia colore: in zona gialla dal 3 gennaio

Dal 3 gennaio anche la Sicilia sarà in zona gialla, insieme a Lazio, Lombardia, Piemonte. Il cambio di colore è stato deciso dal Ministero della Salute e sarà contenuto in un’ordinanza del ministero della Salute. Da lunedì, quindi, saranno 9 in totale le regioni italiane a trovarsi in fascia gialla ovvero: Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria. Gialle anche le province autonome di Trento e Bolzano.

A commentare la notizia è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. «Anche la Sicilia, come ho anticipato nei giorni scorsi, entra in fascia gialla. Rispetto a un anno fa e nonostante la massa enorme di contagi, potrebbe apparire una minima restrizione. Ma io voglio fare ancora appello a tutti i siciliani: è tempo di rispettare le regole che conosciamo da due anni. I nostri cittadini hanno mostrato di essere responsabili, lo conferma l’aumento delle vaccinazioni in questi ultimi giorni».

