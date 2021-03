Covid, scuole chiuse dal 22 al 27 marzo in venti Comuni della Sicilia

Scuole chiuse in 20 comuni della Sicilia dal 22 al 27 marzo 2021: a disporlo è un’ordinanza firmata ieri, mercoledì 17 marzo, dal presidente della Regione Nello Musumeci, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm Draghi del 2 marzo 2021. La norma prevede la didattica a distanza per i territori in cui siano stati superati i 250 casi positivi al coronavirus su 100mila abitanti.

In ragione dell’andamento dell’epidemia covid-19, il governatore Nello Musumeci dispone la chiusura per le istituzioni scolastiche per 20 comuni. Il provvedimento è maturato a seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe (Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico) e, come si anticipava, è stato firmato in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm Draghi del 2 marzo 2021.

Di seguito i Comuni siciliani in cui le scuole saranno chiuse dal 22 al 27 marzo 2021:

San Mauro Castelverde, Caltavuturo, Ventimiglia di Sicilia, MezzoJuso, Torretta, Altavilla Milicia, Trabia, Terrasini per la provincia di Palermo ;

; Caltanissetta, Montedoro, Serradifalco, in provincia di Caltanissetta ;

; Regalbuto e Sperlinga in provincia di Enna ;

; Calamonaci, Villafranca Sicula, Sant’Angelo Muxaro in provincia di Agrigento ;

; Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Licodia Eubea in provincia di Catania ;

; Melilli, in provincia di Siracusa.

Regalbuto, San Mauro Castelverde, Altavilla Micilia e Caltavuturo, ricordiamo, rientrano tra i Comuni della Sicilia recentemente dichiarati zone rosse. In alcuni casi si tratta sostanzialmente di proroghe o riconferme. Nella provincia di Messina, le scuole sono chiuse, per effetto di un’ordinanza firmata invece l’11 marzo, anche a Castell’Umberto, Cesarò, San Teodoro e Sant’Alessio Siculo.

(103)