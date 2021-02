Covid. Più psicologi nelle scuole di Messina per sostenere gli studenti

Nelle scuole di Messina saranno presenti più psicologi e psicoterapeuti, per aiutare gli studenti a fronteggiare le sfide poste dall’epidemia coronavirus: è questa una delle decisioni principali prese durante il primo incontro dell’Ufficio di coordinamento delle relazioni con la scuola, istituito per volere del Commissario all’Emergenza Covid, Maria Grazia Furnari.

L’obiettivo di questo nuovo organo composto da dirigenti scolastici, psicologi, neurologi e membri delle istituzioni cittadine, è creare una vera alleanza tra l’Ufficio per l’Emergenza e le scuole. Nel corso della riunione sono stati trattati diversi temi, dalla gestione dei focolai alla vaccinazione degli insegnanti.

Ad avanzare la proposta di un rafforzamento del personale di psicologi e psicoterapeuti già presente all’interno delle scuole di Messina è stata la dottoressa Maria Ruggeri, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni e ai disagi emersi tra gli studenti. Soddisfatto il Garante per l’Infanzia del Comune di Messina, il dottore Angelo Fabio Costantino.

«Ho pensato di creare questo coordinamento – ha spiegato la dottoressa Furnari – vista l’importanza delle relazioni tra il mio Ufficio, tramite il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp, e le scuole della provincia di Messina, anche alla luce dell’apertura degli istituti scolastici, l’andamento dei contagi e la relativa crescente necessità di porre in essere ogni misura utile ad assicurare la dovuta sicurezza agli studenti e agli operatori. L’Ufficio avrà il compito di applicare le indicazioni istituzionali e di proporre eventuali integrazioni o modifiche per un contrasto attivo alla pandemia per offrire valide risposte».

Di seguito, i componenti del coordinamento:

Dott.ssa Maria Gabriella Caruso , Direttore FF del Dipartimento di Prevenzione ASP Messina, con funzione di Coordinatore dell’Ufficio;

, Direttore FF del Dipartimento di Prevenzione ASP Messina, con funzione di Coordinatore dell’Ufficio; Dott.ssa Ornella Riccio , Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Messina;

, Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Messina; Dott.ssa Laura Tringali, Assessore del Comune di Messina per la Pubblica Istruzione e Sevizi Scolastici;

Assessore del Comune di Messina per la Pubblica Istruzione e Sevizi Scolastici; Dott. Angelo Fabio Costantino , Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Messina;

, Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Messina; Camela Maria Lipari – Dirigente Scolastico S. Caminiti – Trimarchi – Santa Teresa di Riva:

– Dirigente Scolastico S. Caminiti – Trimarchi – Santa Teresa di Riva: Domenica Pipitò – Dirigente Scolastico – I.S. Medi – Barcellona Pozzo di Gotto;

– Dirigente Scolastico – I.S. Medi – Barcellona Pozzo di Gotto; Renata Greco – Dirigente Scolastico- I.C. N.14 San Francesco di Paola – Messina;

– Dirigente Scolastico- I.C. N.14 San Francesco di Paola – Messina; Dott.ssa Maria Ruggeri , Neurologo e psicoterapeuta dell’Ufficio del Commissario

, Neurologo e psicoterapeuta dell’Ufficio del Commissario Dott.ssa Giulia Drago, Psicologo dell’Ufficio del Commissario.

