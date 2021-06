Covid, Musumeci: «Immunità di gregge in Sicilia entro fine estate»

«Entro la fine dell’estate contiamo di raggiungere l’immunità di gregge per circa l’80% della popolazione»: è quanto dichiarato ieri dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha annunciato inoltre l’arrivo in Sicilia di una “copiosa” fornitura di vaccini anti-covid Pfizer.

Soddisfatto dell’andamento della campagna vaccinale sull’Isola il presidente della Regione che nella giornata di ieri ha avanzato una previsione: la tanto agognata immunità di gregge dovrebbe arrivare in Sicilia entro fine estate. Previsione in linea con i calcoli fatti a inizio giugno dal Corriere della Sera, per il quale questo traguardo dovrebbe essere raggiunto il 3 settembre 2021.

Quanti vaccini anti-covid sono stati somministrati in Sicilia?

Procede intanto la somministrazione del vaccino contro il coronavirus sull’Isola. Ad oggi, secondo il report aggiornato del Governo, sono state inoculate 3.588.761 dosi sulle 4.215.703 consegnate; vale a dire l’85,1%. In particolare, i dati aggiornati alle 6.10 del 23 giugno della Fondazione Gimbe – sulla base dei dati del Ministero della Salute – indicano che in Sicilia il 26,5% ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino, cui si aggiunge un 22,2% di popolazione cui è stata somministrata solo la prima dose.

Per quel che riguarda gli over 80, in Sicilia ha ricevuto entrambe le dosi un 72,1%, cui si aggiunge un 9% che ha ricevuto una dose soltanto. Della popolazione tra i 70 ed i 79 anni, ha completato il ciclo vaccinale il 52,7%, mentre il 24,3% aspetta la seconda dose.

Nel frattempo, stanno arrivando anche a Messina i primi sms del Ministero della Salute per l’accesso al green pass (anche per chi ha ricevuto una dose soltanto).

