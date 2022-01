Covid Messina: 351 nuovi positivi in provincia, 180 in città. I dati ufficiali

Continua il monitoraggio dell’ASP di Messina e dell’Ufficio Straordinario per l’Emergenza Covid sui dati relativi ai positivi e ai nuovi contagi. Il report fa riferimento alla giornata di ieri, domenica 23 gennaio. In tutta la provincia di Messina attualmente sono si 10.828 le persone positive al Covid, mentre a Messina città, al momento, sono 4.449 le persone contagiate. Vediamo i dati nel dettaglio.

Covid a Messina e provincia

Secondo i dati dell’ASP – riferiti a domenica 23 gennaio – i positivi in tutta la provincia di Messina sono 10.828, con una percentuale elevata di casi positivi a Milazzo che, sempre nella giornata del 23, registrava 1.840 positivi. Di seguito il report dell’ASP:

I contagi in Sicilia

Per quanto riguarda i dati Covid in Sicilia (ricordiamo che i dati potrebbero discostarsi da quanto comunicato giornalmente da Regione e Protezione Civile a causa del disallineamento del momento in cui il dato viene raccolto dalle differenti Strutture e delle tempistiche con cui pervengono le segnalazioni) il report ci dice che «il dato dei ricoveri oggi per Covid negli ospedali siciliani rispetto a sabato 22 gennaio vede un incremento complessivo di 17 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 164 persone (4 in più rispetto al 22 gennaio). Il dato dei guariti è pari a 1.007 persone. 24 i decessi (8 il 22/01/22, 13 il 21/01/22 e 3 il 20/01/22). I nuovi soggetti positivi rilevati sono 5394. I tamponi molecolari processati sono stati 7.115. I tamponi rapidi sono stati 27.807.

Questo il report dei nuovi positivi nelle province:

Agrigento: 364

Caltanissetta: 362

Catania: 1414

Enna: 53

Messina : 547

: Palermo:1020

Ragusa: 711

Siracusa: 579

Trapani: 344

Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 9.264720.

