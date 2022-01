Covid Messina, 1257 nuovi positivi in provincia, 527 in città. I dati completi

Sono 1257 i nuovi positivi al covid-19 registrati in provincia di Messina nella giornata di ieri, martedì 11 gennaio 2022, 527 solo nella città dello Stretto. A segnalarlo è il report condiviso dall’Ufficio Straordinario per l’Emergenza, che illustra i dati per ciascuno degli otto distretti sanitari della cintura metropolitana.

I dati condivisi dall’ASP indicano che in provincia di Messina gli attuali positivi sono in totale 14.354, 5.695 dei quali solo nel Comune capoluogo. Pubblichiamo di seguito, la tabella con i dati completi inviati dall’Ufficio Covid, suddivisi per distretto. Il distretto sanitario di Messina, ricordiamo, comprende i comuni di Villafranca Tirrena, Saponara e Rometta, Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Alì superiore, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Furci Siculo, oltre naturalmente al Comune di Messina, e conta attualmente 6473 positivi, 595 dei quali registrati nella giornata di ieri, martedì 11 gennaio.

Covid Messina: i dati ufficiali dell’11 gennaio

I dati potrebbero discostarsi da quanto comunicato giornalmente da Regione e Protezione Civile a causa del disallineamento del momento in cui il dato viene raccolto dalle differenti Strutture e delle tempistiche con cui pervengono le segnalazioni.

Covid Sicilia: i dati ufficiali dell’11 gennaio

Per quel che riguarda la Sicilia in generale, ieri, 11 gennaio, sono stati registrati 13.231 nuovi casi positivi al coronavirus. Gli attuali positivi sono 129.313. I ricoveri da coronavirus sono aumentati complessivamente di 83 unità. In terapia intensiva sono in cura 163 persone (20 in più rispetto al 10 gennaio). Il dato dei guariti è pari a 2523 persone. 35 i decessi (7 il 10/01/22, 16 il 09/01/22, 6 il 08/01/22, 1 il 06/01/22, 1 il 05/01/22, 1 il 02/01/22, 1 il 27/12/21, 1 il 22/12/21 e 1 il 10/11/21). I tamponi molecolari processati sono stati 14312. I tamponi rapidi sono stati 42204.

Per quel che riguarda le singole province, i nuovi casi sono così suddivisi: 1392 ad Agrigento, 1093 a Caltanissetta, 2708 a Catania, 133 a Enna, 1562 a Messina, 3383 a Palermo, 970 a Ragusa, 1502 a Siracusa, 488 a Trapani.

