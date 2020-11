Covid. L’ira di Musumeci: «Sicilia in “zona arancione”? Assurdo e irragionevole»

«La scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a “zona arancione” appare assurda e irragionevole»: con queste parole il presidente della Regione Nello Musumeci contesta apertamente la collocazione dell’Isola all’interno della fascia di rischio “media” definita dal nuovo Dpcm Conte contro il coronavirus.

Al governatore siciliano la collocazione, oggi, della Sicilia in zona arancione appare «al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica». «L’ho detto e ripetuto al ministro della Salute, Roberto Speranza – ha affermato a seguito dell’ultima conferenza del Premier Conte –, che ha voluto adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la Regione Siciliana».

Secondo Nello Musumeci, infatti, i dati sulla diffusione del covid-19 all’interno Regione non sarebbero tali da giustificare la sua collocazione nella fascia di rischio arancione. «Un dato su tutti – afferma. La Campania ha quasi 55 mila positivi, la Sicilia 18 mila».

«Vogliamo parlare della Regione Lazio? – prosegue Nello Musumeci – Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e Lazio sono assegnate a “zona gialla”. Perché questa spasmodica voglia di colpire anzitempo centinaia di migliaia di imprese siciliane?».

«Al governo di Giuseppe Conte – conclude il presidente della Regione Siciliana – chiediamo di modificare il provvedimento, perché ingiusto e ingiustificato. Le furbizie non pagano».

Intanto, in ogni caso, le disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre 2002 entreranno in vigore a partire da domani e le regole stabilite per il contrasto al coronavirus in Sicilia cambieranno.

