Covid. “La stanza degli abbracci”, il primo spot di Tornatore per la campagna vaccinale

“La stanza degli abbracci” è il titolo del primo di 4 spot – ideati e diretti da Giuseppe Tornatore. Il premio Oscar ha, infatti, prestato la sua arte pro-bono su richiesta del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione anti-covid appena partita.

Tornatore ha accettato di contribuire con il proprio talento alla lotta contro il virus, chiamando a collaborare per le musiche il maestro Nicola Piovani. In foto, la stanza degli abbracci in una casa di riposo di Castelfranco Veneto.

La stanza degli abbracci – lo spot di Tornatore

Lo spot, uscito il 17 gennaio, racconta quello che sta succedendo in molte strutture ospedaliere attrezzate per l’emergenza Covid-19. Una stanza luminosa piena di tende in plastica per proteggere i congiunti dai familiari infetti, costretti a causa del coronavirus a stare lontani e non potersi nemmeno abbracciare.

Grazie alle protezioni, però, i congiunti riescono, finalmente, ad avere un contatto fisico e a riabbracciarsi. Un dialogo tra (forse) nonna e nipote, munite entrambe di mascherina che si confrontano sul vaccino. «Devi volerti bene» – dice la signora alla ragazza prima che lei vada via. E da qui si sollevano gli ostacoli in plastica e si ricomincia a respirare.

(In foto una “Stanza degli abbracci”)

