Covid, in Sicilia somministrate oltre 90mila dosi di vaccino. I dati aggiornati

Continua la campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid in Sicilia, che ha raggiunto le 94.716 dosi in tutta la Regione. Secondo i dati aggiornati a domenica 17 gennaio 2021, quindi, delle 132.085 dosi consegnate in Sicilia ne è stato utilizzato il 71,7%.

In questa prima fase, vengono coinvolte le seguenti categorie:

operatori sanitari e sociosanitari , pubblici e privati

, pubblici e privati residenti e personale delle residenze per anziani

le persone in età avanzata

I dati del vaccino anti-Covid in Sicilia

I dati aggiornati a domenica 17 gennaio ci dicono che in tutta la Sicilia sono state somministrate 94.716 dosi di vaccino contro il coronavirus. Di cui:

Donne: 48.954

Uomini: 45.762

Le quantità consegnate sono calcolate considerando, al momento, cinque dosi per fiala. Pertanto, eventuali valori percentuali superiori a 100 evidenziano l’utilizzo della sesta dose.

I numeri del vaccino contro il coronavirus in Italia

In tutto il territorio nazionale sono state somministrate 1.153.501 dosi di vaccino anti-Covid. Sono stati vaccinati, quindi, complessivamente:

Operatori sanitari e sociosanitari: 850.219

Personale non sanitario: 199.342

Ospiti strutture residenziali: 103.940

Il report completo qui.

L’Università degli Studi di Messina, si ricorda, ha avviato la campagna di vaccinazione per gli studenti dei corsi di Laurea di area sanitaria (Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Professioni Sanitarie). Tutte le informazioni utili su come prenotare sono disponibili a questo link.

(15)