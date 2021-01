Messina, al via i vaccini anti-covid per gli studenti UniMe di area sanitaria

Partirà domani, venerdì 15 gennaio 2021, la campagna di vaccini anti-covid per gli studenti dell’Università di Messina iscritti ai corsi di laurea di area sanitaria. Vale a dire Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Professioni Sanitarie.

Continua la campagna vaccinale contro il coronavirus in Sicilia. Tra le categorie che possono già ricevere il vaccino ci sono anche gli studenti dei corsi di Laurea di area sanitaria, che possono prenotarsi tramite la piattaforma della Regione Siciliana “Costruire Salute”.

Gli studenti UniMe, iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Professioni Sanitarie, che non si siano già iscritti possono quindi registrarsi sulla piattaforma. La campagna vaccinale inizierà domani, venerdì 15 gennaio 2021.

Coloro che già si sono registrati sul portale riceveranno una e-mail con le indicazioni specifiche, relative al giorno ed all’ora di presentazione. Per dare la possibilità ai residenti fuori Provincia di organizzarsi per raggiungere Messina, nei primi giorni verranno convocati coloro i quali risiedono in città.

Gli studenti che, invece, non si sono ancora registrati e che vogliono sottoporsi al vaccino anti-covid potranno farlo prenotando sulla piattaforma “Costruire Salute”, a questo link. Una volta aperto il portale sarà necessario compilare il modulo al cui interno si dovranno inserire i propri dati anagrafici.

