Covid. In Sicilia quasi 298 mila vaccini somministrati in 7 giorni

La campagna vaccinale in Sicilia non si ferma, anzi. I dati diffusi dalla Regione mostrano numeri importanti. Da venerdì 14 a giovedì 20 maggio nell’Isola sono state effettuate 297.556 somministrazioni (di cui quasi 200 mila come prima dose). Quasi 298 mila vaccini somministrati un una settimana. Un risultato importante su cui si è voluto soffermare anche il Presidente Nello Musumeci.

«Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari – sottolinea il governatore siciliano – che continuano a lavorare incessantemente, affinché sia più vicino il giorno in cui potremo dire di avere finalmente lasciato il Covid alle nostre spalle».

Sono però ancora troppi gli over 80 a non aver ricevuto il vaccino anti covid. Per questo motivo, dalla Regione Siciliana è partita la nuova campagna “Proteggi te e i nonni”, che consente agli ultra-ottantenni e ai loro accompagnatori (anche più di uno) di accedere al vaccino senza prenotazione per tutto questo weekend, fino a domenica 23 maggio. Si potranno vaccinare con una corsia a loro riservata, riducendo così i tempi di attesa.

«Dai vari Centri dell’Isola – aggiunge Musumeci – ci arrivano notizie che anche quest’iniziativa sta riscuotendo un discreto successo. Ai più giovani il compito di aiutare gli anziani. Un messaggio di rinascita».

