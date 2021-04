Covid, in consegna in Sicilia 25mila dosi del vaccino AstraZeneca

Sono in arrivo oggi in tutta la Sicilia altre 25.100 dosi del vaccino anti-covid Astrazeneca. A consegnarle alle farmacie ospedaliere dell’Isola sarà il corriere espresso SDA di Poste Italiane. In totale, ad oggi, l’Azienda ha recapitato in Regione 450mila vaccini dall’inizio delle forniture.

Delle 25.100 dosi del vaccino AstraZenaca in arrivo per la giornata di oggi, mercoledì 21 aprile 2021, 3.200 sono destinate a Milazzo, in provincia di Messina. Le altre andranno alle farmacie ospedaliere delle altre otto province siciliane.

Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di:

Giarre (5.500), in provincia di Catania;

Milazzo (3.200) ;

; Enna (800);

Palermo (6.300);

Erice Casa Santa (2.100), in provincia di Trapani;

Siracusa (2.100);

Ragusa (1.700);

Agrigento (2.100);

Caltanissetta (1.300).

Poste Italiane ricorda che la somministrazione del vaccino anti-covid è prenotabile dai cittadini rientranti nei target interessati attraverso cinque canali messi attualmente a disposizione dall’Azienda: la piattaforma dedicata, il numero verde 800.009.966 (ampliato 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20), i 687 sportelli ATM Postamat, la rete dei portalettere operanti sull’Isola e il nuovo servizio via SMS al numero 339.9903947.

