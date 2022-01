Covid. Frena la curva dei contagi in Sicilia, ma aumentano i ricoveri

La curva dei contagi Covid-19 frena in Sicilia: nella settimana appena conclusa si è rilevata una diminuzione del tasso di incremento dei nuovi positivi, sceso dal +140% dei sette giorni precedenti a meno del 10%. Al contempo aumentano però i ricoveri, anche in terapia intensiva. Prosegue la campagna vaccinale, anche tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni, per la quale si è raggiunto il 20%. Vediamo i dati dell’ufficio Statistica del Comune di Palermo.

La scorsa settimana i nuovi positivi in Sicilia sono stati 73.163, vale a dire il 9,3% in più rispetto al periodo precedente e più di due volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. I ricoveri sono aumentati di 255 unità (30 in terapia intensiva), arrivando a 1.516 (168 in terapia intensiva). Il bollettino di ieri, lunedì 17 gennaio, indica 4.037 nuovi casi rilevati (il 16 erano stati 8.521), con un abbassamento del tasso di positività che scende dal 17,9% al 16,4%. Su questi ultimi numeri occorre comunque sempre considerare “l’effetto weekend”, che fa solitamente registrare un numero minore di tamponi eseguiti e processati.

Prosegue contestualmente la campagna vaccinale, anche tra i più piccoli. A un mese dall’avvio delle somministrazioni per i bambini appartenenti alla fascia d’età 5-11 anni, in Sicilia sono state eseguite 67.440 somministrazioni, su una platea di 309.928 utenti. Attualmente si è arrivati a una copertura di circa il 20%, mentre la media nazionale è del 23,9%.

Si segnala, infine, un ultimo dato, quello riguardante il trattamento dei pazienti covid: in totale finora sono state 1.799 le persone curate con gli anticorpi monoclonali.

