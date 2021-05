Covid, diminuisce l’incidenza nelle scuole di Messina: positivo lo 0,28%

Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione, l’incidenza è passata dallo 0,33% dell’1 marzo scorso all’attuale 0,36% per il personale docente e dallo 0,31% allo 0,37% per il personale ATA. In entrambi i casi si conferma, anche per questa settimana, una diminuzione dell’incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è passati infatti dallo 0,44% del 3 maggio allo 0,36% per il personale docente e dallo 0,46% allo 0,37% per il personale ATA.

Considerando invece l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al COVID-19 risulta in calo. In valore assoluto si riscontra, rispetto a novembre, un aumento pari a 65 alunni positivi in più per l’infanzia (+32%) mentre si rileva un decremento pari a 38 per la primaria (-4%) e pari a 272 alunni per le scuole di I grado (-30%). Per le scuole del II ciclo, continua il miglioramento rispetto all’ultima settimana di rilevazione e si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,36%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%.