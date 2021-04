Covid, come ottenere in Sicilia il “green pass” per gli spostamenti tra regioni

La Regione ha stabilito quali saranno le modalità per ottenere in Sicilia la “Certificazione verde” (il “green pass”) per gli spostamenti tra regioni dichiarate zona arancione o rossa a causa del covid, come previsto dal nuovo decreto del governo Draghi e in attesa di una successiva regolamentazione nazionale. Vediamo quando serve e come funziona.

Secondo quanto previsto dal “Decreto Riaperture”, può ottenere il “green pass” chi ha fatto il vaccino (completando l’intero ciclo vaccinale), chi ha avuto il covid-19 ed è guarito e chi è risultato negativo al tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 precedenti lo spostamento. La Certificazione può essere rilasciata anche in formato cartaceo.

Green pass per chi è guarito dal covid, ha fatto il vaccino o tampone (negativo): come funziona

Chi ha fatto il vaccino contro il covid, completando l’intero ciclo vaccinale (quindi nel caso di tutti i farmaci attualmente in circolazione in Italia, tranne il Johnson&Johnson, ha ricevuto due dosi), può richiedere la “Certificazione verde” alla struttura sanitaria in cui ha fatto il vaccino o a chi esercita la professione sanitaria che effettua la vaccinazione. In questo caso, il “green pass” è valido 6 mesi.

Chi è guarito dal Covid (con cessazione dell’isolamento prescritto), può ricevere la certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Questo tipo di pass, secondo decreto-legge, ha validità di sei mesi.

Il green pass legato al tampone con esito negativo, invece, ha una validità di 48 ore e viene rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Questo quanto prevede, sulla base del “Decreto Riaperture” una circolare dell’assessorato della Salute, firmata dal presidente della Regione e assessore per la Salute ad interim, Nello Musumeci, e inviata, assieme ai modelli predisposti, a tutti i direttori generali e ai direttori sanitarie delle Aziende sanitarie della Sicilia.

(50)