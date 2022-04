Covid. Annullata la processione delle Barette a Messina: la Confraternita dice “NO”

Per il terzo anno consecutivo la processione delle Barette prevista a Messina per il venerdì Santo non si farà. A deciderlo, la Confraternita del SS Crocefisso, che organizza la manifestazione. Nonostante il via libera della Prefettura, il Consiglio direttivo ha infatti deciso di annullare la tradizionale processione a causa della difficoltà di mantenere le misure di sicurezza anti-covid.

Lunedì 4 aprile il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.P.O.S.P.) si è riunito in Prefettura, alla presenza del Prefetto Cosima Di Stani, per stabilire le misure da adottare per le prossime festività pasquali. Il vertice si è concluso con un via libera alle normali cerimonie e tradizioni della Settimana Santa a Messina e provincia, che si potranno svolgere, ma rispettando alcune misure di sicurezza. Disco verde anche dall’Arcidiocesi, che ha reso pubblici il calendario delle celebrazioni e le misure anti-covid.

Lo “stop” alla processione delle Barette arriva però, a malincuore, dalla Confraternita del SS Crocefisso. Una decisione unanime presa dal Consiglio direttivo guidato dal governatore Pietro Corona, che si è riunito nella giornata di ieri. A motivare tale scelta, l’impossibilità di riuscire a garantire le misure di sicurezza richieste dall’ancora alto numero di contagi da covid-19. Tra le indicazioni, infatti, vi era innanzitutto la garanzia del distanziamento, l’uso delle mascherine FFP2 per i tiratori, l’evitare di passare da strade strette e ridurre, laddove se ne fosse riscontrata la necessità, il numero di barette. Misure difficili da garantire in una manifestazione come quella messinese, che prevede un percorso faticoso per i tiratori, e un afflusso di gente non indifferente.

