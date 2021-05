Covid, al via i vaccini alle Isole Eolie: si parte dall’hub di Salina

È arrivato il via libera da Roma. Al via oggi, venerdì 7 maggio, la somministrazione dei vaccini anti-covid per gli abitanti e i lavoratori stagionali di Salina, mentre tra domenica 9 e lunedì 10 si dovrebbe continuare con le altre Isole Eolie, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Vulcano, Panarea, e infine Lipari, che ha il maggior numero di residenti.

L’iniziativa è indirizzata a tutti i cittadini dai 18 anni in su, che potranno presentarsi direttamente all’hub di Salina senza prenotazione per ricevere il vaccino contro il covid. A spiegare come si procederà è stato il Commissario per l’Emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze: «Avremo la collaborazione del ministero della Difesa, che ci supporterà con proprio personale. Oltre agli isolani potranno anche vaccinarsi i domiciliati e i lavoratori pendolari muniti di certificato medico se ci sono particolari patologie e senza prenotazione. L’obiettivo – ha chiarito, infine – è di fare in modo di avere le Isole Eolie Covid free in quindici giorni». Il nuovo hub vaccinale di Salina è stato allestito a Malfa, uno dei tre comuni di Salina.

Sono partite ieri, giovedì 6 maggio, alle 20.00, inoltre le prenotazioni per il vaccino anti-covid per gli over 50. Le persone dai 50 ai 59 anni possono infatti effettuare la prenotazione per sottoporsi al vaccino con AstraZeneca. Chi ha determinate patologie e rientra in questa fascia d’età, invece, potrà partecipare all’open day nelle strutture di Messina come l’hub allestito all’ex Fiera e ricevere Pfizer o Moderna anche senza prenotazione con una corsia preferenziale.

Per quel che riguarda le altre isole minori della Sicilia, oggi, venerdì 7 maggio, si comincia la somministrazione del vaccino anti-covid anche a Lampedusa e Linosa.

