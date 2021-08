Covid, 41 giornalisti di Messina e provincia insieme per dire “sì” al vaccino – VIDEO

I giornalisti, fotoreporter e professionisti dell’informazione di Messina a provincia raccolgono l’invito del Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid, Albero Firenze, e tramite l’hashtag #sivax lanciano un appello corale per convincere i messinesi che ancora non l’hanno ancora fatto a dire “sì” al vaccino.

Soddisfatto, il Commissario Firenze: «Abbiamo voluto coinvolgere i mass media in prima persona con un riscontro amplissimo e immediato – ha sottolineato. Ringrazio tutti coloro che ogni giorno svolgono un lavoro straordinario per raccontare l’emergenza e che sono voluti scendere in campo per convincere gli abitanti della provincia di Messina, ancora scettici nei confronti dell’unica arma che abbiamo a nostra disposizione per dire addio alla pandemia: i vaccini».

A rispondere alla chiamata dell’Ufficio straordinario per l’Emergenza Covid-19, 41 tra i colleghi provenienti da quotidiani, tv, radio, giornali online, agenzie di stampa ma anche fotoreporter. Tra di loro, anche Anna Di Russo, della trasmissione Agorà di Rai3, che pur non essendo messinese ha voluto dare il suo contributo, e il direttore della testata palermitana Live Sicilia, Antonio Condorelli.

