Cosa fare prima e dopo un terremoto? A Messina arriva la Settimana della Sicurezza 2023

Cosa fare prima e dopo un terremoto o un maremoto? A queste domande risponderanno il 14 e 15 ottobre 2023 in piazza i volontari di protezione civile nell’ambito della campagna “Io non rischio”. Poi Messina dedicherà un’altra settimana alla sicurezza e alla prevenzione del rischio con “MESSINA RISK SIS.MA”, tra momenti formativi e simulazioni. Vediamo tutto il programma delle iniziative.

Si chiude a Messina la Settimana Nazionale della Protezione Civile e si apre “RISK.SIS.MA”, la “Settimana della Sicurezza” promossa da 12 anni a livello comunale. Come anello di congiunzione il weekend di “Io non rischio”. Le iniziative in programma fino al 21 ottobre 2023 sono state presentate stamattina a Palazzo Zanca.

A spiegare lo spirito dell’iniziativa, il sindaco di Messina, Federico Basile: «La settimana della sicurezza serve a far comprendere come la comunicazione e il corretto comportamento in alcune circostanze che vorremmo non capitassero mai, come terremoti, maremoti o incendi, ci possano aiutare. Sono convinto che sia importante ogni anno fare un momento di aggiornamento sulle buone pratiche din protezione civile. E in questo frangente, i volontari costituiscono un grande elemento di supporto in una città con un territorio fragile come il nostro».

A dare qualche anticipazione sul programma, l’assessore alla protezione civile, Massimiliano Minutoli: «Dopo il weekend della campagna di “Io non rischio” in piazza, curate dalle associazioni per le buone pratiche di protezione civile, a Messina la prossima settimana si svolgerà la 12esima edizione della “settimana della sicurezza comunale. Per l’occasione abbiamo organizzato due momenti formativi importanti: un convegno all’Università con interventi autorevoli; un momento formativo con il personale dell’ATM dedicato a cosa fare in caso di emergenza per quel che riguarda i bus elettrici, che posso creare problemi specifici». In più è prevista un’esercitazione al Porto di Messina e un’altra alla marina militare, dedicate a cosa fare in caso di maremoto.

Già nel corso della “Settimana Nazionale della Protezione Civile” il Comune di Messina ha aderito con due iniziative in particolare: un convegno dal titolo “Incendi boschivi e dissesto idrogeologico – Eventi e drammatica attualità della prevenzione. Per una concreta lotta agli incendi boschivi”, al Palacultura “Antonello”; le prove di attivazione delle sirene di allertamento in 18 località della Città dello Stretto, giovedì 12 ottobre.

Io non rischio: dove saranno i volontari il 14 e 15 ottobre 2023

Di seguito, l’elenco delle piazze e dei centri commerciali in cui saranno presenti i 14 e 15 ottobre 2023 i volontari delle associazioni di protezione civile in occasione di “Io non rischio” 2023:

Piazza Cairoli – lato monte – Associazione Marie Monti 2004 Messina;

Centro Commerciale Tremestieri – Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Messina;

Via Maregrosso, 24/26 – Castel Gonzaga Associazione ODV Legambiente;

Via E. L. Pellegrino – lato monte – NOE – Nucleo Operativo Emergente;

Piazza Duomo – Nova Militia Christi Ordine dei Cavalieri Templari Guardiani di Pace.

La campagna “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Maggiori informazioni e materiali dedicati alle buone pratiche di protezione civile sono disponibili a questo link.

Messina RISK.SIS.MA: il programma della “Settimana della Sicurezza” 2023

Dal 16 al 21 ottobre 2023 a Messina prende il via “RISK.SIS.MA”, la “Settimana della Sicurezza” organizzata dal Comune. Previsti diversi momenti formativi, esercitazioni e simulazioni che coinvolgeranno la scuola, l’Università, il mondo del lavoro e in generale la cittadinanza. Obiettivo delle iniziative è spiegare quali sono le misure di sicurezza da prendere per ridurre i rischi provocati da eventi calamitosi, prima che accadano, e come comportarsi durante e dopo.

In particolare, sono previsti: la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.8 della Scala Richter alle ore 9.08 del 16, 17, 18 e 19 ottobre 2023, con il coinvolgimento delle scuole, degli uffici comunali e dell’Università. Venerdì 20 ottobre, invece, è previsto un convegno all’Università (Aula Magna della sede di piazza Pugliatti) dedicato a “Scienza, alta formazione e protezione civile: prevenzione dei rischi, un processo in continua evoluzione”.

Il programma completo a questo link.

(6)