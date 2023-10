Rischio idrogeologico: oggi a Messina si testano le sirene di allertamento. Ecco dove e quando

Dalle ore 12.00 alle ore 14.00 in diversi villaggi di Messina suoneranno le sirene di allertamento legate al rischio idrogeologico. Si tratterà di un’esercitazione che prevede la simulazione di un temporale di forte intensità. Le località coinvolte e tutto ciò che c’è da sapere.

Proseguono le iniziative della Settimana Nazionale della Protezione Civile, che si svolge a Messina dal 9 al 15 ottobre 2023. Oltre a incontri e convegni, per la giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, è prevista la prova di attivazione delle sirene di allertamento in 18 siti del territorio comunale. Nel dettaglio, si simulerà un temporale che dallo Ionio risale verso lo Stretto e che si concentra sui quadranti meridionali della città dello Stretto.

La prova di attivazione delle sirene legate ad avvisi meteo e rischio idrogeologico riguarderà 18 villaggi della zona Sud di Messina: Altolia, Briga Superiore, Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore, Giampilieri Scuola, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Galati Santa Lucia, Bordonaro, Zafferia Monalla, Zafferia Chiesa, Zafferia, Larderia, Faro Superiore, Torrente S. Stefano.

Gli eventi della Settimana Nazionale della Protezione Civile a Messina si concluderanno sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 con “Io non rischio”, campagna finalizzata a informare la popolazione sulle buone pratiche da attuare per ridurre i rischi legati a potenziali eventi calamitosi. Per l’occasione, in diverse piazze e in alcuni centri commerciali della città dello Stretto saranno presenti gazebo informativi gestiti da gruppi di volontari.

Le attività legate alla sicurezza del territorio, però, non finiscono qui. Dal 16 al 21 ottobre a Messina partirà la “Settimana della Sicurezza” organizzata dal Comune, che prevederà, tra le altre cose, la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter. Il programma completo delle iniziative sarà divulgato nei prossimi giorni.

