“Io non rischio” 2023: a Messina la campagna per insegnare le buone pratiche di Protezione Civile

Proseguono le attività organizzate a Messina in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile 2023, che si concluderà questo weekend con la campagna “In non rischio” nelle piazze e nei centri commerciali della città dello Stretto. Sabato 14 e domenica 15 ottobre i gazebo informativi delle associazioni di volontariato cittadine per la diffusione delle buone pratiche di protezione civile.

Sensibilizzare e insegnare alla popolazione le buone pratiche da mettere in atto per ridurre i rischi in caso di eventi come terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche o incendi: questo l’obiettivo della campagna “Io non rischio” che, nata nel 2011, coinvolge ogni anno volontari di protezione civile in tutta Italia. Quest’anno l’appuntamento con l’iniziativa è per sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

I punti informativi, curati da diverse associazioni di volontariato, saranno così distribuiti sul territorio comunale di Messina:

Piazza Cairoli – lato monte – Associazione Marie Monti 2004 Messina;

Centro Commerciale Tremestieri – Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Messina;

Via Maregrosso, 24/26 – Castel Gonzaga Associazione ODV Legambiente;

Via E. L. Pellegrino – lato monte – NOE – Nucleo Operativo Emergente;

Piazza Duomo – Nova Militia Christi Ordine dei Cavalieri Templari Guardiani di Pace.

La campagna “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Maggiori informazioni e materiali dedicati alle buone pratiche di protezione civile sono disponibili a questo link.

Conclusa la Settimana Nazionale della Protezione Civile 2023, le attività dedicate alla prevenzione del rischio proseguiranno a Messina con la “Settimana della Sicurezza”, in programma dal 16 al 21 ottobre. Saranno coinvolte le scuole e ci sarà una simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter.

(Foto © Io non rischio, CC BY 2.0 DEED)

