Rischio idrogeologico e sicurezza: a Messina le prove di attivazione delle sirene. Dove e quando

Dal 9 al 21 ottobre 2023 Messina dedica due settimane alla sicurezza del territorio con la consueta simulazione di un terremoto, le prove di attivazione delle 18 sirene di allertamento per il rischio idrogeologico in altrettante zone della città dello Stretto, convegni dedicati al contrasto degli incendi e tanto altro.

Prima la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” dal 9 al 15 ottobre, poi la “Settimana della Sicurezza” organizzata dal Comune di Messina dal 16 al 21 ottobre 2023. La città dello Stretto dedica quindici giorni al proprio territorio con simulazioni, convegni e tante altre attività che coinvolgeranno scuole e cittadini. A presentare le iniziative, il vicesindaco Salvatore Mondello e l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli.

«Queste attività – ha spiegato il vicesindaco Salvatore Mondello – assumono particolare rilevanza in un territorio come quello messinese. Servono ad avere una conoscenza delle problematiche e criticità del territorio e allo stesso tempo creare le condizioni per fare in modo che si possa parlare di prevenzione. Investiamo molto in questa tematica, il nostro è un territorio fragile che va tutelato».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli: «Siamo giunti alla 12esima edizione della settimana della sicurezza – ha esordito. Avremo due settimane di eventi e attività dedicati. Nella prima abbiamo predisposto con l’ingegnere Rizzo la prova di attivazione delle sirene, che si svolgerà giorno 12. Collauderemo le sirene nuovamente perché la cittadinanza deve imparare a conoscere il sistema di allertamento».

Settimana della Protezione Civile a Messina: le prove di attivazione delle sirene

Giovedì 12 ottobre sarà il momento dell’esercitazione dedicata al rischio idrogeologico, che si svolgerà dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e interesserà 18 villaggi della zona Sud di Messina. Nel dettaglio, si simulerà un temporale che dallo Ionio risale verso lo Stretto e che si concentra sui quadranti meridionali della città dello Stretto.

La prova di attivazione delle sirene riguarderà: Altolia, Briga Superiore, Giampilieri Marina, Giampilieri Superiore, Giampilieri Scuola, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Galati Santa Lucia, Bordonaro, Zafferia Monalla, Zafferia Chiesa, Zafferia, Larderia, Faro Superiore, Torrente S. Stefano.

Altri eventi in programma

Per la “Settimana Nazionale della Protezione Civile” è previsto inoltre il convegno “Incendi boschivi e dissesto idrogeologico – Eventi e drammatica attualità della prevenzione. Per una concreta lotta agli incendi boschivi”, che si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.30 al Palacultura “Antonello”.

Nel fine settimana, il 14 e 15 ottobre, si svolgeranno invece le azioni di sensibilizzazione nelle piazze di Messina per la campagna “Io non rischio”. I volontari saranno a piazza Cairoli, piazza Duomo e nei centri commerciali di Tremestieri e Maregrosso con gazebo e materiali informativi.

Nei prossimi giorni saranno resi pubblici i dettagli del programma per Settimana della Sicurezza organizzata dal Comune di Messina.

