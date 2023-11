Corteo “Non Una di Meno” a Messina: orari, percorso e viabilità del 25 novembre 2023

Anche a Messina domani, sabato 25 novembre 2023, il Corteo di “Non una di Meno” per dire “NO” alla violenza contro le donne. Per l’occasione, il Comune ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità. Vediamo il percorso e tutto ciò che c’è da sapere per non rimanere bloccati nel traffico.

Sono diverse le iniziative organizzate a Messina in occasione della “Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne”, che si celebra, ogni anno dal 1999, il 25 novembre. Nella città dello Stretto sono in programma il Corteo di Non Una di Meno, una corsa podistica organizzata dalla Prefettura, e altri eventi che è possibile consultare a questo link.

Corteo “Non Una di Meno”: orari, percorso e modifiche alla viabilità di Messina

Il Corteo di Non Una di Meno” si svolgerà a Messina dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Per la precisione, alle ore 15.00 è fissato il concentramento a Largo Seggiola, mentre alle ore 16.00 la partenza.

Il percorso sarà il seguente: Largo Seggiola la via Cesare Battisti, via Tommaso Cannizzaro (lato Università), il Tribunale, via Cesare Battisti, fronte scuola Jaci, via I settembre e Piazza Duomo (fonte).

Per consentire lo svolgimento del corte di “Non Una di Meno” per la “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il Comune di Messina ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità del centro città:

dalle ore 15.00 di sabato 25 novembre e limitatamente al tempo impiegato per il passaggio del corteo, vigerà il divieto di transito veicolare lungo le strade impegnate dal corteo. Rimossi i dissuasori di transito presenti in via I Settembre in corrispondenza dell’intersezione con via Battisti e tutte le strutture (dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc.) relative alle occupazioni di suolo pubblico presenti in via I Settembre nel tratto compreso tra via Battisti e piazza Duomo.

