Messina contro la violenza sulle donne: le iniziative di sabato 25 novembre 2023

Domani, sabato 25 novembre 2023, è la “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne” e in tutta Italia sono in programma diverse iniziative: Messina, naturalmente, non è da meno. Dal corteo di Non Una di Meno, alla manifestazione podistica della Prefettura, vediamo gli eventi previsti nella città dello Stretto.

Da anni ormai il mese di novembre è dedicato a iniziative ed eventi finalizzati a sensibilizzare verso la lotta alla violenza di genere. Nei giorni scorsi, il CIRS Casa Famiglia, centro antiviolenza di Messina, ha organizzato un evento per presentare la “Coperta di Beatrice”, realizzata a più mani come simbolo della rete che si forma a sostegno alle donne vittime di violenza; da inizio mese, inoltre, Non Una di Meno ha organizzato una serie di iniziative, tra workshop e confronti. Domenica scorsa, inoltre, si è svolta la veglia rumorosa dedicata a Giulia Cecchettin.

Giornata contro la violenza sulle donne 2023: gli eventi a Messina

Vediamo, di seguito, alcune delle iniziative in programma a Messina per la giornata di domani, sabato 25 novembre 2023.

– l’appuntamento principale per la “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne” è ormai il corteo organizzato da Non Una di Meno in tutta Italia. L’appuntamento a Messina è fissato per le ore 15.00 di sabato 25 novembre 2023 a Largo Seggiola. La partenza è alle ore 16.00. Il percorso si snoderà lungo Concentramento ore 15:00, Largo Seggiola la via Cesare Battisti, via Tommaso Cannizzaro (lato Università), il Tribunale, via Cesare Battisti, fronte scuola Jaci, via I settembre e Piazza Duomo per la conclusione. Non ci sarà la tappa a piazza Municipio a causa dei lavori. Maggiori informazioni a questo link. Corsa podistica contro la violenza sulle donne – nella mattinata di sabato 25 novembre, dalle ore 10.00 davanti alla Prefettura si corre contro la violenza di genere. L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura e dalla Città di Messina, rientra tra le attività pensate nell’ambito del Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina.

– nella mattinata di sabato 25 novembre, dalle ore 10.00 davanti alla Prefettura si corre contro la violenza di genere. L’iniziativa, organizzata dalla Prefettura e dalla Città di Messina, rientra tra le attività pensate nell’ambito del Protocollo Interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere nella provincia di Messina. Omayma – al cinema Lux alle 19.30 e alle 20.30 di sabato 25 novembre la proiezione del film di Fabio Schifilliti dedicato a Omayma Benghaloum, la mediatrice culturale tunisina brutalmente uccisa dal marito Faouzi Dridi nel settembre 2015 a Messina.

al cinema Lux alle 19.30 e alle 20.30 di sabato 25 novembre la proiezione del film di Fabio Schifilliti dedicato a Omayma Benghaloum, la mediatrice culturale tunisina brutalmente uccisa dal marito Faouzi Dridi nel settembre 2015 a Messina. Il Palazzo dell’INPS si tinge di rosso – Il Palazzo dell’INPS, al numero 1 di via Armenia si illuminerà di rosso, come gesto simbolico contro la violenza sulle donne. Nella sala URP sarà esposta la locandina “Posto Occupato” con su scritto il numero nazionale gratuito, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, “1522”, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e di sostegno delle vittime;

– Il Palazzo dell’INPS, al numero 1 di via Armenia si illuminerà di rosso, come gesto simbolico contro la violenza sulle donne. Nella sala URP sarà esposta la locandina “Posto Occupato” con su scritto il numero nazionale gratuito, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, “1522”, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e di sostegno delle vittime; Questo non è amore – la campagna antiviolenza della Polizia di Stato approda nelle scuole di Messina. Oggi, 24, e domani, 25 novembre, i Poliziotti incontreranno gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore “La Farina – Basile” per discutere il tema della violenza di genere e informare su strumenti pratici e normativi per contrastare e prevenire il fenomeno.

