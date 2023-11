Messina verso il Corteo del 25 novembre contro la violenza di genere: gli eventi in programma

Al via gli eventi di preparazione in vista del Corteo programmato a Messina il 25 novembre 2023 in occasione “Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere”. A lanciare le iniziative, la sezione locale del movimento Non Una di Meno.

Tra assemblee, workshop e laboratori, Messina si prepara al corteo che si terrà nella città dello Stretto in contemporanea a quello di Roma previsto per il prossimo 25 novembre. «Torniamo in piazza contro il governo – scrivono da Non Una di Meno Messina –, le sue politiche e le sue retoriche, che dietro una misera facciata di contrarietà alla violenza nei fatti ne riproduce e anzi consolida le fondamenta in tutti gli ambiti della vita: dalla scuola, alla famiglia, alle relazioni interpersonali, agli ospedali, ai tribunali, alle politiche pubbliche. Con più di 100 casi di femminicidi e transcidi dall’inizio dell’anno, a cui si aggiungono, di quelli noti, almeno 12 tentati femminicidi, anche le molestie e le aggressioni omolesbobitransfobiche e razziste sono purtroppo numerose».

Corteo del 25 novembre contro la violenza sulle donne e di genere: gli eventi a Messina

Di seguito, gli eventi organizzati a Messina da Non Una di Meno in attesa del corteo del 25 novembre per la “Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere”:

mercoledì 8 novembre, ore 17:30 – Assemblea pubblica a piazza del popolo Francesco Lo Sardo. A seguire, una “passeggiata rumorosa”;

– Assemblea pubblica a piazza del popolo Francesco Lo Sardo. A seguire, una “passeggiata rumorosa”; sabato 11 novembre, ore 17:30 – Mercatino e aperitivo di autofinanziamento del corteo alla piazzetta Sabir, al numero 62 di via Catania;

– Mercatino e aperitivo di autofinanziamento del corteo alla piazzetta Sabir, al numero 62 di via Catania; giovedì 16 novembre, ore 16:30 – Bookrave-Corpo, Cerchio femminista aperto, alla Libreria Colapesce al numero 8 di via Mario Giurba;

– Bookrave-Corpo, Cerchio femminista aperto, alla Libreria Colapesce al numero 8 di via Mario Giurba; venerdì 17 novembre – Workshop di cartografia emozionale – “Ti senti al sicuro per strada?”

– Workshop di cartografia emozionale – “Ti senti al sicuro per strada?” sabato 18 novembre, ore 18:00 – Laboratorio sulla violenza di genere con CEDAV e CGIL Donne al Salone CGIL di via Peculio Frumentario 6

– Laboratorio sulla violenza di genere con CEDAV e CGIL Donne al Salone CGIL di via Peculio Frumentario 6 venerdì 24 novembre , ore 17:00 – Preparazione dei materiali per il corteo alla Casa del popolo, in via degli Amici 22

, – Preparazione dei materiali per il corteo alla Casa del popolo, in via degli Amici 22 sabato 25 novembre – “Transfemminist3 ingovernabili contro la violenza patriarcale” corteo nazionale a Roma e a Messina.

Non Una di Meno Messina: «In piazza contro il governo, le sue politiche e le sue retoriche»

Di seguito, la nota “manifesto” di presentazione degli eventi organizzati da Non Una di Meno a novembre 2023:

«Torniamo in piazza contro il governo – scrivono da Non Una di Meno –, le sue politiche e le sue retoriche, che dietro una misera facciata di contrarietà alla violenza nei fatti ne riproduce e anzi consolida le fondamenta in tutti gli ambiti della vita: dalla scuola, alla famiglia, alle relazioni interpersonali, agli ospedali, ai tribunali, alle politiche pubbliche. Con più di 100 casi di femminicidi e transcidi dall’inizio dell’anno, a cui si aggiungono, di quelli noti, almeno 12 tentati femminicidi, anche le molestie e le aggressioni omolesbobitransfobiche e razziste sono purtroppo numerose. Il governo ha prodotto un’opposizione solo formale a questi fenomeni, strumentalizzando gli stupri di Palermo e Caivano, rispondendo a violenza con violenza e militarizzando il linguaggio e i territori considerati “problematici” a causa della povertà e del degrado sociale, evidenziando ed accrescendo un antimeridionalismo sempre più feroce e discriminatorio. Lo stesso governo che ha portato avanti un attacco spietato alle famiglie omogenitoriali, ai percorsi di affermazione di genere, e più in generale alle esistenze delle persone LGBTQIA+ per cui l’Italia, ancora oggi, non garantisce diritti e tutele minime».

«Il governo tace anche sulle misure reali per il contrasto a questo portato di violenza – proseguono –, come il reddito di autodeterminazione, l’allargamento dei criteri di assegnazione per le case popolari e, più in generale, le garanzie per il diritto all’abitare. Questo attacco sempre più feroce all’autodeterminazione di donne, lesbiche, persone trans* e non binarie, queer, intersex e a-spec, con disabilità, migranti e seconde generazioni, sex workers e alle persone povere, si esprime anche nella recente ma non meno importante cancellazione del reddito di cittadinanza e l’affossamento del — seppur pallido e del tutto insufficiente — tentativo di fissare un tetto per il salario minimo. Allo stesso tempo, il governo partecipa e finanzia in prima fila all’escalation bellica, con la produzione e invio massiccio di armi, tentativi di moltiplicare le basi militari, oltre quelle già esistenti (non ultimo sul territorio di Pisa, a Capo Frasca, Sigonella e Niscemi), nonché in pratiche di controllo varie; quali ricoprire le Città di Venezia e Messina di telecamere a riconoscimento facciale (prodotte in Israele) già in sperimentazione nel trasporto pubblico di Padova. Uno strumento spacciato come prevenzione di una violenza sistemica che lo Stato risolve in un solo modo: repressione. Le stesse utilizzate per la repressione e genocidio delle nostre sorelle Palestinesi. Lo stato Italiano deve smetterla di essere complice di genocidi in tutto il mondo e schierandosi in aperto supporto dello stato coloniale di Israele, appoggia di fatto il genocidio in corso del popolo Palestinese».

«Il fine ultimo di queste politiche – aggiungono – è la conservazione e il rafforzamento della famiglia tradizionale: sotto la retorica sulla natalità, si nasconde la riproduzione della nazione bianca e ciseterosessuale, con precisi ruoli e aspettative di genere. La retorica su famiglia, natalità e Nazione infatti si consolida anche nella chiusura e esternalizzazione dei confini, nel razzismo di Stato, negli attacchi continui a persone migranti e razzializzate che vengono considerate, strumentalmente, come responsabili di tutti i problemi economici e sociali del paese. Contro i confini, contro la violenza che producono, contro le politiche razziste dello Stato, le persone migranti e le seconde generazioni si organizzano. Siamo consapevoli però di quanto la violenza si nasconda spesso proprio nelle famiglie, nelle istituzioni e che la cultura di dominazione patriarcale ha la sua massima espressione nella guerra, dove violenza e dominio vengono normalizzati, potere e prevaricazione organizzano tanto le relazioni affettive quanto le relazioni tra Stati. Non vediamo quindi discontinuità vera tra questo governo di estrema destra della Meloni e i precedenti meno conservatori e nazionalisti. Sappiamo bene che in un presente dominato dal capitalismo neoliberale, non ci sono istituzioni che mettano davvero in discussione le fondamenta costitutive della nostra società, ma tramite il pink, rainbow e green washing, sanno solo prendere delle nostre lotte contenuti, depoliticizzandoli, e costruiscono misure insufficienti».

Quali sono le richieste, le aspirazioni, del movimento Non Una di Meno? «Una trasformazione radicale della società, consapevoli che non saranno pene più severe, militarizzazione e sicurezza ad azzerare la violenza. Anzi siamo sicurə che l’impianto punitivo del sistema sia parte del problema e non la soluzione; un pieno riconoscimento e implementazione dei percorsi di educazione al consenso, all’affettività, alla sessualità e alle differenze nelle scuole a partire dalla prima infanzia; il rifinanziamento dei Centri anti-violenza, presidi fondamentali per il contrasto alla violenza, e l’approccio femminista come criterio fondamentale per l’assegnazione dei bandi; il sostegno all’autonomia economica per donne e persone lgbtiaq+ attraverso misure reali di sostegno economico, unite a servizi e welfare adeguati e svincolati dalla famiglia nucleare; una sanità pubblica universale e accessibile, la piena tutela del diritto di aborto e nuovi approcci alla medicina di genere, che garantiscano l’accesso alla salute e all’autoaffermazione di tutte le soggettività fuori da percorsi di colpevolizzazione, patologizzazione e psichiatrizzazione dei corpi; il cambiamento delle narrazioni e del linguaggio con cui la violenza viene raccontata nei media e nel dibattito pubblico, per uscire dalle logiche di pornografia del dolore e ri-vittimizzazione; un permesso di soggiorno slegato da qualsiasi ricatto lavorativo e familiare e leggi che consentano a chi nasce in Italia in famiglie straniere di avere subito il riconoscimento della cittadinanza».

«Vogliamo costruire un mondo diverso – concludono dal movimento Non Una di Meno –, contrario alla logica patriarcale e capitalista del conquista e distruggi. Per questo che la lotta transfemminista intersezionale si intreccia con la lotta ecologista, con la difesa dei territori. Non possiamo non citare il ponte sullo Stretto, che occupa un posto d’onore tra le grandi opere, essendo di fatto oltre che un affare economico-politico, anche un grande specchio per le allodole. Grideremo forte contro la Regione Lazio, perché faccia marcia indietro sulla revoca della delibera che apriva alla casa delle donne “Lucha Y Siesta” l’uso degli spazi di via Lucio Sestio, a Roma, e che saranno ora messi a bando. Esempio violento dell’attacco istituzionale ai luoghi di liberazione femministi e transfemministi, contro cui saremo ancora più rabbiosamente in piazza. Ribadiamo, infine, il nostro posizionamento anticarcerario, riconoscendo nel carcere una delle peggiori violenze istituzionali, e un chiaro posizionamento in favore del popolo palestinese e della sua liberazione e una visione antimilitarista che ci permetta di evidenziare come i conflitti armati siano l’espressione più terribile della violenza patriarcale. La rivoluzione sarà transfemminista, o non sarà: Il transfemminismo è ingovernabile!”».

Image by Dragana_Gordic on Freepik

(6)