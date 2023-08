Corteo No Ponte a Messina: il percorso e le modifiche alla viabilità di sabato 12 agosto

La città di Messina si prepara allo svolgimento del Corteo No Ponte di sabato 12 agosto. Il percorso prevede la partenza da piazza Cairoli, per poi proseguire lungo le strade del centro cittadino. Arrivano quindi le disposizioni di modifica alla viabilità. Scopriamo quali saranno le strade interdette al traffico.

Corteo No Ponte a Messina: percorso e divieti alla viabilità

La manifestazione è prevista per la giornata di sabato 12 agosto: partirà alle ore 18,00 da piazza Cairoli per proseguire sul viale San Martino lato monte verso via Nino Bixio, via Cesare Battisti e via Garibaldi. Il corteo terminerà in piazza Unione Europea dove, dalle ore 21,00 all’1 di notte del 13 agosto, si terrà un concerto con numerosi artisti siciliani e calabresi.

Il Comune di Messina ha pertanto disposto alcune modifiche alla viabilità per lo svolgimento del Corteo No Ponte:

divieto di sosta e di transito nel tratto della Via Nino Bixio compreso tra il Viale San Martino e la Via Cesare Battisti; divieto di transito veicolare per tutte le strade impegnate dal corteo e per il tempo del passaggio dei manifestanti, ad eccezione dei veicoli di pronto soccorso in emergenza e delle Forze dell’Ordine; dalle ore 12,00 del 12 agosto alle ore 1,00 del 13 agosto, divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e divieto di transito veicolare in Via Argentieri (antistante Palazzo Zanca), nel tratto compreso tra la Via Consolare del Mare e la Via San Camillo.

Il Corteo No Ponte è la manifestazione organizzata dal Comitato No Ponte per esprimere il proprio dissenso alla costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina e che è stato presentato lo scorso 8 agosto nella Sala Ovale di Palazzo Zanca.

(in copertina: foto di repertorio)

(56)